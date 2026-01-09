20 مليار دولار لبناء مركز بيانات "إكس إيه أي" في ميسيسيبي

أعلن حاكم ولاية ميسيسيبي الأميركية، تيت ريفز، أن شركة الذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي" المملوكة لرجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، تعتزم استثمار نحو 20 مليار دولار لبناء مركز بيانات ضخم في مدينة ساوثافن شمالي الولاية، في مشروع وصفه بأنه الأكبر من نوعه في تاريخ ميسيسيبي.

وأوضح ريفز أن المشروع الجديد من شأنه تعزيز مكانة الولاية بوصفها مركزا ناشئا لصناعة التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم الاقتصاد المحلي على المدى الطويل.

ومن المقرر أن يُقام مركز البيانات الجديد، الذي يحمل اسم "ماكروهاردر"، في مقاطعة ديسوتو بالقرب من مدينة ممفيس بولاية تينيسي، ليكون ثالث منشأة تابعة لشركة "إكس إيه آي" في منطقة ممفيس الكبرى، التي تشهد توسعًا متسارعًا في مشاريع مراكز البيانات العملاقة.

أكبر كمبيوتر عملاق في العالم

من جانبه قال المدير المالي للشركة، أنتوني أرمسترونغ، إن مجمّع مراكز البيانات سيضم ما وصفه بـ"أكبر كمبيوتر عملاق في العالم"، بقدرة حوسبة تصل إلى 2 غيغاواط، وهو ما يعكس الطموحات التقنية الكبيرة للشركة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.

الإعلان عن المشروع جاء في وقت تواجه فيه "إكس إيه آي" انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية وبيئية، من بينها الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP)، التي أعربت عن قلقها من التأثيرات البيئية المحتملة، ولا سيما تلوث الهواء الناتج عن تشغيل منشآت الحوسبة العملاقة قرب أحياء تقطنها أغلبية من الأميركيين الأفارقة في منطقة ممفيس.

كما دعا تحالف محلي يُعرف باسم "سيف آند ساوند"، ومقره مدينة ساوثافن، إلى وقف توسعات الشركة في المنطقة، وقدم عريضة تطالب بإغلاق عمليات "إكس إيه آي"، نالت أكثر من 900 توقيع خلال أيام.

وفي مقابل هذه الانتقادات، لم تصدر الشركة أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن المخاوف البيئية، مكتفية بالصمت حيال الأسئلة الموجهة إليها من وسائل الإعلام.

إعلان

وبحسب الإعلان الرسمي، من المتوقع أن تبدأ عمليات مركز البيانات الجديد في ساوثافن خلال الشهر المقبل.