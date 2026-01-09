قطر للطاقة تستحوذ على حصة استكشاف بحري في لبنان

أعلنت "قطر للطاقة" إبرام اتفاقية مع الحكومة اللبنانية وشركتي توتال إنرجيز وإيني، للاستحواذ على حصة مشاركة في منطقة بحرية مخصصة للاستكشاف قبالة سواحل لبنان.

وقالت قطر للطاقة، في بيان رسمي اليوم الجمعة، إنها ستحصل بموجب الاتفاقية على حصة تبلغ 30% من المنطقة رقم 8، بينما تحتفظ توتال إنرجيز، المشغل الرئيسي للمشروع، وإيني بنسبة 35% لكل منهما.

وأكد وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم جهود تطوير قطاع استكشاف النفط والغاز في لبنان، وتعكس التزام دولة قطر المستمر بمساندة الشعب اللبناني وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي.

شراكات إستراتيجية

وأضاف الكعبي أن المشاركة القطرية في هذا المشروع تمثل امتدادا للشراكات الإستراتيجية مع كبرى شركات الطاقة العالمية، معربا عن تطلع بلاده إلى تحقيق نتائج إيجابية تسهم في استغلال الموارد الطبيعية البحرية للبنان.

كما توجّه الكعبي بالشكر إلى وزير الطاقة والمياه اللبناني جوزيف صدي وفريقه، على ما وصفه بالتعاون والدعم لإنجاز الاتفاقية، مؤكدا أهمية العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وتقع المنطقة 8 على مسافة تقارب 70 كيلومترا قبالة السواحل اللبنانية، في مياه تتراوح أعماقها بين 1700 و2100 متر، وتعد من المناطق الواعدة ضمن خارطة الاستكشاف البحري للنفط والغاز في شرق البحر المتوسط.