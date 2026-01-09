النفط يرتفع وسط مخاوف تعطل الإمدادات من إيران وفنزويلا

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع تقييم الأسواق لاحتمال تعطل الإمدادات من إيران، واستمرار حالة الغموض المحيطة بصادرات فنزويلا، ما أعاد المخاوف الجيوسياسية إلى واجهة التداول في أسواق الطاقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 43 سنتا، أو 0.7%، إلى 62.42 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتا، أو 0.7%، إلى 58.17 دولارا للبرميل.

وقفز الخامان القياسيان بأكثر من 3% أمس الخميس، بعد انخفاضات على مدى يومين متتاليين، ‍ويتجه خام ⁠برنت لتسجيل زيادة أسبوعية بنسبة 2.8%، وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.5%.

احتجاجات إيران

وقال رئيس قطاع تحليل السلع الأولية في ساكسو بنك، أولي هانسن، إن تصاعد الاحتجاجات في إيران يثير قلق الأسواق من اضطرابات محتملة في الإمدادات، لا سيما أن البلاد تعد من كبار منتجي النفط في الشرق الأوسط.

وأضاف أن هذه التطورات تأتي في وقت لا تزال فيه تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على صادرات النفط الروسية، ما يعزز حالة عدم اليقين في سوق الطاقة العالمية.

فنزويلا والقرار الأميركي

في السياق نفسه، من المقرر أن يجتمع البيت الأبيض مع ممثلين عن شركات نفط ومؤسسات تجارية لبحث صفقات تصدير النفط الفنزويلي، في ظل مساعٍ أميركية لإعادة ترتيب تدفق الخام من الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد طالب بمنح الولايات المتحدة حق الوصول الكامل إلى قطاع النفط الفنزويلي، بعد أيام من اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، بحسب ما نقلته مصادر أميركية، مؤكدة أن واشنطن تعتزم السيطرة على مبيعات وإيرادات النفط الفنزويلي إلى أجل غير مسمى.

في المقابل، حذّرت شركة هايتونغ فيوتشرز من أن المخزونات العالمية لا تزال في مسار تصاعدي، معتبرة أن زيادة الإمدادات تمثل العامل الرئيسي الذي قد يحد من استمرار صعود الأسعار.

وأضافت الشركة أن تعافي أسعار النفط قد يبقى محدودا، ومن الصعب أن يحافظ على زخمه ما لم تتفاقم المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بإيران، وهو ما يضع الأسواق في حالة ترقب حذر خلال الفترة المقبلة.