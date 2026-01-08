ترامب: فنزويلا ستشتري منتجات أميركية حصرا بعائدات النفط

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن فنزويلا لن تشتري إلا منتجات أميركية الصنع بعائدات النفط الذي تسوّقه الولايات المتحدة بموجب اتفاق مع كراكاس عقب اعتقال نيكولاس مادورو.

وقال ترامب على شبكته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "أُبلغت للتو بأن فنزويلا ستشتري فقط منتجات أميركية الصنع بالأموال التي تتلقاها بموجب الصفقة الجديدة للنفط".

وأوضح ترامب أن هذه المشتريات ستشمل خصوصا منتجات زراعية وأدوية ومعدات طبية ومواد لتحسين شبكة الكهرباء والبنية التحتية للطاقة، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

من جهتها ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب ومستشاريه يخططون لمبادرة للهيمنة على صناعة النفط الفنزويلية لسنوات قادمة، وأبلغ الرئيس مساعديه بأنه يعتقد أن جهوده يمكن أن تساعد في خفض أسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل.

وقالت ديلسي رودريغيز الرئيسة الفنزويلية بالوكالة في خطاب مساء أمس الأربعاء: "أيدينا ممدودة إلى كل دول العالم، من أجل العلاقات، والتعاون الاقتصادي والتجاري وفي مجال الطاقة".

وأعلنت شركة النفط الفنزويلية العامة أنها تتفاوض مع الولايات المتحدة في شأن بيع النفط، وقالت في بيان إنها "تتفاوض حاليا مع الولايات المتحدة لبيع كميات من النفط في إطار العلاقات التجارية الموجودة بين البلدين".

لكن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت قال إن واشنطن ستدير مبيعات النفط الفنزويلي "لفترة غير محددة".

وأضاف "سنقوم بتسويق النفط الخام الآتي من فنزويلا، أولا النفط المخزن المتراكم، ثم إلى أجل غير مسمى، سنبيع الإنتاج الذي يأتي من فنزويلا".

ومن المقرر أن يلتقي ترامب غدا الجمعة مسؤولين من شركات نفط أميركية قال إنهم سيستثمرون في المنشآت المتهالكة في فنزويلا، رغم عدم تقديم أي شركة حتى الآن تعهدات وسط الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين "إنه مجرد اجتماع "لمناقشة الفرصة الهائلة المتاحة لشركات النفط حاليا" في فنزويلا.

وقامت واشنطن- أمس الأربعاء- بخطوة إضافية لتأكيد نفوذها في فنزويلا باحتجاز ناقلتي نفط، واحدة منهما روسية في شمال المحيط الأطلسي، في إطار الحصار الذي تفرضه واشنطن على ناقلات نفط مرتبطة بفنزويلا، فيما نددت موسكو بالخطوة.