ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

زاد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في تعاملات السوق الموازية -اليوم الخميس- في المدن السورية، في حين تراجع في الحسكة على وقع المواجهة المتصاعدة بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية

زاد سعر صرف الليرة السورية القديمة في عموم سوريا إلى نطاق 12 ألفا و220 ليرة عند الشراء و12 ألفا و230 ليرة عند البيع، وبذلك تراجع الدولار 150 ليرة في تعاملات اليوم.

في الحسكة، حيث تدور اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري، زاد سعر صرف الدولار 100 ليرة إلى 12 ألفا و550 ليرة عند الشراء و12 ألفا و650 ليرة عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في البنوك

واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة السورية القديمة مقابل الدولار عند 11 ألف ليرةً قديمةً عند الشراء و11 ألفاً و110 ليرات عند البيع.

وأشار مصرف سوريا المركزي إلى أنه عند حساب سعر الصرف بالليرة السورية الجديدة يكون سعر الشراء 110 ليرات مقابل دولار واحد عند الشراء و111 ليرات عند البيع.

سعر الذهب في الأسواق السورية

انخفضت أسعار الذهب في السوق السورية -اليوم الخميس- بمقدار 100 ليرات للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً، عن السعر الذي سجله أمس الأربعاء، والذي بلغ 15 ألفاً و600 ليرات وفق العملة السورية الجديدة.

وحددت جمعية الصاغة في نشرتها الصادرة اليوم الخميس:

سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بـ15 ألفاً و500 ليرات مبيعاً، و15 ألفاً و150 ليرات شراءً.

سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً بـ13 ألفاً و300 ليرات مبيعاً، و13 ألفاً ليرات شراءً.

وشددت الجمعية على ضرورة الالتزام بالتسعيرة، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل.

استبدال العملة

تواصل المؤسسات المصرفية استبدال الليرة السورية الجديدة بالقديمة، وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن جميع المصارف بما فيها المركزي تواصل طيلة أيام الأسبوع العمل على هذا الأمر، بما في ذلك أيام السبت، وذلك خلال مهلة 90 يوماً المخصصة للاستبدال بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة في هذا الصدد.

وطمأن الحصرية في منشور على صفحته عبر فيسبوك، المواطنين بأن المصرف المركزي يقبل الليرة القديمة في فروعه كافة دون استثناء، وذلك حرصاً على تسهيل الإجراءات وخدمة الجميع.