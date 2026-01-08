الذهب والفضة يتراجعان تحت ضغط الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، في ظل استعداد المستثمرين لبيع عقود آجلة، نتيجة لإعادة توزيع أوزان حصص مكونات مؤشر السلع الأولية، فيما ضاعف ارتفاع الدولار الضغوط على المعدن الأصفر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.56% إلى 4431.60 دولارا للأوقية (الأونصة)، وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط 0.5% إلى 4440.10 دولارا.

إعادة ضبط الحصص

ونقلت رويترز عن رئيس قطاع السلع في "ساكسو بنك"، أولي هانسن، قوله: "لا يزال الذهب والفضة تحت ضغط مع بدء التوزيع السنوي لأوزان حصص مكونات مؤشر السلع الأولية. وخلال الأيام الخمسة المقبلة، ربما تشهد العقود الآجلة في بورصة كومكس عمليات بيع بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولارات لكل معدن".

تهدف العملية السنوية لإعادة ضبط حصص مكونات مؤشر بلومبرغ للسلع الأولية إلى الحفاظ على توافق المؤشر مع الوضع الحالي لسوق السلع العالمية، وتمتد فترة هذا العام من الـ9 إلى 15 يناير/ كانون الثاني الحالي.

وأضاف هانسن " أضافت علاوة (الأزمة بين الولايات المتحدة وفنزويلا) مخاطر جيوسياسية صغيرة في بداية الأسبوع، لكنها تتلاشى الآن مع تحول الانتباه إلى عملية إعادة الموازنة".

وسينصب تركيز المستثمرين على بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية المقرر صدورها -غدا الجمعة- للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية.

الفضة تتراجع

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

تراجعت الفضة 2.94% في المعاملات الفورية إلى 75.89 دولارا للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولارا في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويتوقع بنك "إتش إس بي سي" أن يصل سعر الذهب إلى 5 آلاف دولار للأونصة في النصف الأول من عام 2026 بسبب المخاطر الجيوسياسية وارتفاع الديون.

ويتوقع البنك أن يتراوح سعر الفضة بين 58 دولارا و88 دولارا في عام 2026، مدفوعا بنقص المعروض والطلب الاستثماري القوي وارتفاع أسعار الذهب، لكنه حذر من حركة تصحيحية للسوق في وقت لاحق من العام.

