قرر لاري بيج، المؤسس المشارك لشركة "ألفابيت" المالكة لموقع "غوغل"، وأحد أكثر رجال الأعمال الأميركيين ثراء، مغادرة ولاية كاليفورنيا التي عاش بها سنوات طويلة للإقامة في ولاية ديلاوير.

وذكرت صحيفة "تلغراف" أن بيج نقل تسجيل العديد من ممتلكاته، بما فيها مكتب عائلته وسياراته، من كاليفورنيا إلى ديلاوير وفقا للسجلات الرسمية للولايتين.

وانتقل بيج نفسه للعيش في ديلاوير، وذلك قبل تصويت محتمل في ولاية كاليفورنيا على ضريبة بنسبة 5% على الثروات، وفق ما ذكرته الصحيفة.

ثروة بيج حاليا

ويمتلك بيج -الذي شارك في تأسيس غوغل عام 1998- ثروة هائلة يقدرها موقع فوربس بنحو 257.8 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الجاري، ما يجعله ثاني أغنى شخص في العالم حاليا بعد الملياردير الأميركي إيلون ماسك.

وخلال عام 2025 احتل بيج المركز الخامس في قائمة فوربس لأكثر الأفراد ثراء في العالم، وكان يسبقه لاري أليسون مؤسس شركة "أوراكل" في المركز الثاني، يليه مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك وجيف بيزوس مؤسس أمازون في الموقعين الثالث والرابع على الترتيب.

وجاء سيرغي برين -الذي شارك مع بيج في تأسيس شركة ألفابيت"، في المركز السادس في قائمة فوربس خلال عام 2025.

لكن ارتفاع أسهم شركة "الفابيت" رفع من قيمة ثروة بيج ليصبح الثاني عالميا من حيث الثراء، مع ملاحظة أن هذا التصنيف يتغير مع تغير قيمة الأسهم التي يمتلكها أصحاب المليارات.

وتخلى بيج عن موقعه كمدير تنفيذي لشركة "الفابيت" في عام 2019، لكنه لايزال عضوا بمجلس إدارة الشركة، وأحد المساهمين الذين يمتلكون "حصة مسيطرة" على الشركة، وفق فوربس.

على خطى ماسك

وكان إيلون ماسك غادر كاليفورنيا إلى ولاية تكساس في عام 2020، مبرراً هذه الخطوة بالحاجة إلى التركيز على متابعة مصنع شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية في جنوب تكساس.

لكن معدلات الضرائب لعبت دوراً هاماً في قرار ماسك، إذ لا تفرض ولاية تكساس ضريبة دخل شخصية، في المقابل تعد كاليفورنيا من بين الولايات التي بها أعلى معدلات الضرائب على مستوى الولايات المتحدة.

وسيصبح معدل الضرائب أعلى في كاليفورنيا إذا تم إقرار الضريبة الجديدة التي اقترحتها نقابة الخدمات الصحية لتمويل نفقات التأمين الطبي في الولاية.

وذكرت صحيفة تلغراف أن جيفين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا وأحد أبرز المرشحين لخوض سباق الرئاسة القادم في 2028 عن الحزب الديمقراطي، يعارض الضريبة الجديدة على الثروة، ومن غير الواضح إذا كان سيتم بالفعل إقرارها.

لكن قوانين كاليفورنيا تسمح للمقيمين بها بالتصويت على القوانين المقترحة، إذا جمعوا عددًا كافيًا من التوقيعات، حتى لو عارضها حاكم الولاية.