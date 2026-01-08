ترامب يهدد بمنع شركات الدفاع الأميركية من توزيع الأرباح

هدد الرئيس دونالد ترامب -الأربعاء- بوضع حد أقصى لأجور المديرين التنفيذيين في شركات المقاولات الدفاعية الأميركية الكبرى وحظر توزيع الأرباح على المساهمين وعمليات إعادة شراء الأسهم، متهما القطاع بإعطاء الأولوية للأرباح على حساب سرعة الإنتاج.

وكتب ترامب في منشور مطول على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، "تقوم شركات المقاولات الدفاعية حاليا بتوزيع أرباح ضخمة على مساهميها وبعمليات إعادة شراء ضخمة للأسهم، على حساب الاستثمار في المصانع والمعدات".

وأكد ترامب إلى أن المديرين التنفيذيين لشركات الدفاع سيُمنعون من كسب أكثر من 5 ملايين دولار سنويا حتى يقوموا ببناء مرافق تصنيع جديدة وتسريع عمليات تسليم المعدات العسكرية.

وأضاف "إن بدا هذا المبلغ مرتفعا… فهو ليس سوى جزء ضئيل مما يكسبونه الآن".

وتابع ترامب "لن يُسمح بهذا الوضع أو يتم التسامح معه بعد الآن!"

وبعد تصريحاته، انخفض سعر أسهم الشركات الأميركية في قطاع الدفاع، مثل لوكهيد مارتن وجنرال دايناميكس، بأكثر من 4%.

كما خسرت أسهم نورثروب غرومان أكثر من 5% من قيمتها.

وفي منشور منفصل على المنصة نفسها، هاجم ترامب شركة رايثيون، مهددا بتقليص أعمالها مع الحكومة، وقال إنها "كانت الأقل استجابة لحاجات وزارة الحرب".

زيادة ميزانية الدفاع

كما انتقد ترامب جداول الصيانة والإصلاح الخاصة بالمعدات التي تم بيعها، مطالبا بأن تكون الخدمة "دقيقة وفي الوقت المحدد".

وقال "لن أسمح بتوزيع الأرباح أو إعادة شراء الأسهم لشركات الدفاع حتى يتم تصحيح هذه المشكلات"، مشيرا إلى أنه ينبغي للشركات أن تموّل استثماراتها بأموالها الخاصة بدلا من تمويلها عبر عقود حكومية أو قروض مصرفية.

وفي موضوع ذي صلة أعلن ترامب إنه يريد زيادة ميزانية الدفاع الأميركية العام المقبل بنسبة 50% لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، وذلك لمواجهة "أوقات مضطربة وخطيرة".

إعلان

وقال ترامب على منصته تروث سوشال "لقد قررت أنه، من أجل مصلحة بلدنا، خصوصا في هذه الأوقات المضطربة والخطيرة للغاية، ينبغي ألا تكون ميزانية جيشنا للعام 2027 تريليون دولار، بل 1.5 تريليون دولار".

وأضاف أن الزيادة ممكنة بفضل الإيرادات المتأتية من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها منذ عودته إلى سدة الرئاسة مطلع العام الماضي.