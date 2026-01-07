فنزويلا نقلت ذهباً بـ5 مليارات دولار إلى سويسرا خلال عهد مادورو

نقلت فنزويلا ذهبا بقيمة 4.14 مليارات فرنك سويسري تقريبا (5.2 مليارات دولار) إلى سويسرا خلال السنوات الأولى من قيادة الرئيس نيكولاس مادورو، وفق ما أظهرت بيانات جمركية، نقلتها رويترز.

وحسب البيانات فإن الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية أرسلت 113 طنا من المعدن النفيس إلى سويسرا منذ 2013- عندما تولى مادورو السلطة- وحتى 2016.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية إن الذهب كان مصدره البنك المركزي الفنزويلي، في وقت كانت الحكومة تبيع فيه الذهب لدعم اقتصادها.

وأظهرت بيانات الجمارك أن فنزويلا لم تصدر ذهبا إلى سويسرا منذ 2017 عندما فُرضت عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى 2025.

وألقت قوات خاصة أميركية القبض على مادورو خلال هجوم على كراكاس في الثالث من يناير/ كانون الثاني الحالي، ويواجه اتهامات في محكمة في نيويورك بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والإرهاب المرتبط بالمخدرات.

وأمرت سويسرا الاثنين بتجميد الأصول التي يمتلكها مادورو و36 من شركائه في البلاد لكنها لم تقدم أي معلومات عن القيمة المحتملة لهذه الأصول أو مصدر هذه الأموال.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك أي صلة بين هذه الأصول والذهب المنقول من البنك المركزي.

ثروة في بنك إنجلترا

يشار إلى أن ثمة ثروة أخرى تمتلكها فنزويلا بالفعل، لكنها في بنك إنجلترا، على بعد آلاف الأميال من كاراكاس، ويتعلق الأمر باحتياطي فنزويلا من الذهب، إذ تمتلك البلاد حوالي 31 طنًا من الذهب، أي ما يعادل حوالي 15% من إجمالي احتياطياتها من العملات الأجنبية في مخازن بنك إنجلترا في لندن، وفق صحيفة غارديان البريطانية.

وأفادت غارديان بأن محكمة بريطانية قدرت قيمة الذهب الذي تمتلكه فنزويلا، وتودعه لدى بنك إنجلترا، بنحو 1.95 مليار دولار في 2020، مع الأخذ في الاعتبار أن أسعار الذهب ارتفعت كثيرا منذ ذلك الوقت، خاصة في 2025.

من جهتها تقدر صحيفة تلغراف قيمة احتياطي فنزويلا من الذهب في لندن بأكثر من 3 مليارات دولار بالأسعار الراهنة.

ثروة فنزويلا الذهبية

تمتلك فنزويلا ثروة من احتياطيات الذهب، وتشير التقديرات الجيولوجية لمنطقة أورينوكو للتعدين إلى وجود ما بين سبعة آلاف وثمانية آلاف طن من الذهب كموارد محتملة في باطن الأرض بمناجم فنزويلا، وفقا لموقع فوربس.

ويقدر موقع فوربس هذه الثروة من الذهب بنحو 500 مليار دولار، مشيرا إلى أن فنزويلا لديها أحد أكبر مناجم الذهب غير المستغلة في نصف الكرة الأرضية الغربي.

وتشير فوربس إلى أن احتياطي الذهب الضخم في فنزويلا ربما لم يحظ بالاهتمام الكافي، نظرا لتركيز الشركات الكبرى على الاستفادة من مخزون النفط الهائل، الذي قدرت فوربس أيضا ببنحو 18 تريليون دولار.