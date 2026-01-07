اقتصاد|أسواق|السعودية

ما تأثير فتح سوق العقارات في السعودية أمام الأجانب؟

Riyadh, Saudi Arabia 16 June 2023 The KAFD Grand Mosque in the King Abdullah Financial District (KAFD) in Riyadh, Saudi ArabiaDesigned by the firm Omrania and Associates
من المتوقع أن تكتسب السوق العقارية السعودية زخما مع فتحها أمام المستثمرين الأجانب (شترستوك)
Published On 7/1/2026
آخر تحديث: 16:59 (توقيت مكة)

دخل النظام المحدث لتملك العقارات في السعودية حيز التنفيذ مع بداية العام الحالي، ليسمح للمشترين الأجانب بتملك العقارات في السوق العقارية للمملكة.

وحسب بلومبيرغ، فإن هذه الإصلاحات تتكامل مع إصلاحات أخرى، إذ قررت هيئة السوق المالية السعودية فتح سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب بدءا من فبراير/شباط المقبل، في أحدث خطوة لتعزيز تدفقات الاستثمار إلى أكبر سوق في الشرق الأوسط.

ويأمل المطورون العقاريون أن يجذب تطبيق الخطوة المستثمرين الدوليين إلى السوق. وبدأت المملكة بتخفيف بعض القيود المفروضة على بعض المقيمين الأجانب تدريجيًا، وهي بصدد تحديد مشاريع ومناطق يُسمح للأجانب بالتملك فيها.

ونقلت بلومبيرغ عن رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "سي بي آر إي العقارية"، ماثيو غرين، قوله: "سيُحدث القانون الجديد نقلة نوعية في السوق. ثمة رؤوس أموال ضخمة ترغب في الاستثمار هناك، وسنبدأ برؤية هذه الفرص تتاح في كل من مجالي التطوير والتمويل".

A large number of construction cranes is seen on the horizon near Riyadh, Saudi Arabia on 14 December, 2023. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images)
عدد من رافعات البناء في الأفق بالقرب من العاصمة السعودية الرياض (غيتي)

ومع ازدياد تدفق الأموال من الخارج، سيتعين على المملكة- حسب بلومبيرغ- توفير أعداد كافية من المساكن الجديدة لضمان عدم ارتفاع الأسعار بشكل كبير بالنسبة للسعوديين.

وارتفعت أسعار الشقق في الرياض بنسبة 96% من أوائل 2019 إلى الربع الثالث من 2025، بينما زادت أسعار الفيلات بنسبة 53%.

المشاريع الحكومية

من المتوقع أن يُنعش القانون الجديد العديد من المشاريع السعودية التي بدأتها الحكومة، ويُرجّح أن تحقق عوائد سريعة على الاستثمارات.

ويقول خبراء إن المطورين والموردين والمقاولين الأجانب سيتمكنون من دخول السوق من خلال مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية على قدم المساواة مع بدء تطبيق القانون.

ومن المنتظر بناء أكثر من 600 ألف وحدة سكنية في السعودية بحلول 2030، منها 110942 وحدة سيتم تسليمها في 2026 وحده، وفقًا لشركة نايت فرانك.

ويُشكل عدد سكان السعودية، البالغ نحو 35 مليون نسمة مؤشرًا قويًا على الطلب المستقبلي.

وتشير البيانات الحكومية إلى أن حوالي 34% من السعوديين تقل أعمارهم عن 14 عامًا، وهو ما يُرجح أن يُعزز الطلب على المساكن في السنوات القادمة.

المصدر: بلومبيرغ

