العراق يمنح شركة نفط البصرة إدارة عمليات حقل غرب القرنة 2

وافق مجلس الوزراء في العراق على تولي شركة نفط البصرة التي تديرها الدولة إدارة العمليات النفطية في حقل غرب القرنة 2، وفقا لبنود عقد الخدمات الموقع مع شركة لوك أويل الروسية، حسب بيان رسمي.

وحسب البيان فإن المجلس أجاز للشركة الحصول على الموافقات اللازمة لتمويل العمليات من خلال حساب حقل مجنون النفطي، على أن يتم تعزيزه من عائدات شحنات الخام التي تبيعها شركة تسويق النفط الحكومية سومو.

كانت لوك أويل أعلنت حالة القوة القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 في حقل غرب القرنة 2، بعد أن فرضت عليها عقوبات إلى جانب شركة روسنفت ضمن مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتملك لوك أويل حصة تشغيلية تبلغ 75% في حقل غرب القرنة 2 النفطي، وهو أكبر أصولها الأجنبية، ويعد الحقل من بين أكبر حقول النفط في العالم بإنتاج يبلغ نحو 470 ألف برميل يوميا.

ويساهم الحقل بنحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية و9% من إجمالي إنتاج العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية.