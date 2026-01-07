الذهب يتراجع وسط جني أرباح والفضة تخسر

انخفض سعر الذهب اليوم الأربعاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد أن سجل لفترة وجيزة أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع في وقت سابق من الجلسة، في حين أثر ارتفاع الدولار سلبًا على معنويات المستثمرين في سوق المعادن النفيسة قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية الهامة هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.51% إلى 4471.92 دولارا للأوقية (الأونصة)، في وقت كتابة التقرير، وكان المعدن الأصفر سجل أعلى مستوى قياسي له عند 4550 دولارًا في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير/ شباط 0.47% إلى 4460.50 دولارًا.

توقعات الفائدة والدولار

وقال كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم، كايل رودا إن الأسعار لا تتأثر "كثيرًا من الناحية الأساسية، فهناك الكثير من التكهنات.. اتجهت حركة الأسعار في معظمها نحو الصعود، لكنها تُظهر تقلبات".

وأضاف أن الدولار الأميركي يلعب أيضًا دورًا في انخفاض الأسعار.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، مما جعل الأصول المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويتوقع المستثمرون خفضين على الأقل للفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي ( المركزي الأميركي) هذا العام، بينما يترقبون بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية يوم الجمعة المقبل للحصول على مزيد من المؤشرات.

وتُحدد بيانات مسح فرص العمل والوظائف الصادرة عن وزارة العمل وبيانات الوظائف الخاصة الصادرة عن شركة "إيه دي بي" اليوم الأربعاء توجه السوق.

وأمس الثلاثاء صرح محافظ مجلس الاحتياطي الاتحادي، ستيفن ميران -الذي تنتهي ولايته في وقت لاحق من هذا الشهر- بأن خفض أسعار الفائدة الأميركية بشكل حاد ضروري للحفاظ على استمرار نمو الاقتصاد.

وتميل الأصول غير المدرة للدخل إلى الأداء الجيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة وخلال فترات عدم الاستقرار الجيوسياسي أو الاقتصادي.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، توصلت فنزويلا والولايات المتحدة إلى اتفاق لتصدير ما يصل إلى ملياري دولار من النفط الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة، وهي خطوة من شأنها تحويل الإمدادات من الصين في أعقاب اختطاف الولايات المتحدة للرئيس السابق نيكولاس مادورو.

أداء المعادن النفيسة

