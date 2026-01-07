اقتصاد|أسواق|الولايات المتحدة الأميركية

الذهب يتراجع وسط جني أرباح والفضة تخسر

FILE PHOTO: Gold bars are stacked in the safe deposit boxes room of the Pro Aurum gold house in Munich, Germany, January 10, 2025. REUTERS/Angelika Warmuth/File Photo
سبائك ذهبية في غرفة صناديق الأمانات بدار برو أوروم للذهب في ميونيخ بألمانيا (رويترز)
Published On 7/1/2026
|
آخر تحديث: 12:28 (توقيت مكة)

حفظ

انخفض سعر الذهب اليوم الأربعاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد أن سجل لفترة وجيزة أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع في وقت سابق من الجلسة، في حين أثر ارتفاع الدولار سلبًا على معنويات المستثمرين في سوق المعادن النفيسة قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية الهامة هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.51% إلى 4471.92 دولارا للأوقية (الأونصة)، في وقت كتابة التقرير، وكان المعدن الأصفر سجل أعلى مستوى قياسي له عند 4550 دولارًا في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير/ شباط 0.47% إلى 4460.50 دولارًا.

FILE PHOTO: Gold bars are pictured in a display area at the plant of refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.51% إلى 4471.92 دولارا للأوقية (رويترز)

توقعات الفائدة والدولار

وقال كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم، كايل رودا إن الأسعار لا تتأثر "كثيرًا من الناحية الأساسية، فهناك الكثير من التكهنات.. اتجهت حركة الأسعار في معظمها نحو الصعود، لكنها تُظهر تقلبات".

وأضاف أن الدولار الأميركي يلعب أيضًا دورًا في انخفاض الأسعار.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، مما جعل الأصول المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويتوقع المستثمرون خفضين على الأقل للفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي ( المركزي الأميركي) هذا العام، بينما يترقبون بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية يوم الجمعة المقبل للحصول على مزيد من المؤشرات.

وتُحدد بيانات مسح فرص العمل والوظائف الصادرة عن وزارة العمل وبيانات الوظائف الخاصة الصادرة عن شركة "إيه دي بي" اليوم الأربعاء توجه السوق.

وأمس الثلاثاء صرح محافظ مجلس الاحتياطي الاتحادي، ستيفن ميران -الذي تنتهي ولايته في وقت لاحق من هذا الشهر- بأن خفض أسعار الفائدة الأميركية بشكل حاد ضروري للحفاظ على استمرار نمو الاقتصاد.

إعلان

وتميل الأصول غير المدرة للدخل إلى الأداء الجيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة وخلال فترات عدم الاستقرار الجيوسياسي أو الاقتصادي.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، توصلت فنزويلا والولايات المتحدة إلى اتفاق لتصدير ما يصل إلى ملياري دولار من النفط الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة، وهي خطوة من شأنها تحويل الإمدادات من الصين في أعقاب اختطاف الولايات المتحدة للرئيس السابق نيكولاس مادورو.

Multiple stacks of 10 ounce Silver bullion Ingot bars and 1 ounce Silver dollar coins among piles of silver ball bearings against a black background featuring the 2016 American Eagle US one dollar coin, the 2021 South African Krugerrand, the 2021 Australian Kangaroo, the 2013 Weiner Philharmonika, the 2020 Scottsdale Reserve Lion and the 2020 Sunshine Minting flying Eagle
انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.84% إلى 79.75 دولارا للأوقية (غيتي)

أداء المعادن النفيسة

أما المعادن النفيسة الأخرى فكان أداؤها كالتالي:

  • انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.8% إلى 79.75 دولارًا للأوقية، متراجعًا عن أعلى مستوى تاريخي له عند 83.62 دولارًا الذي سجله في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
  • انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 4.9% إلى 2322.15 دولارًا للأونصة، متراجعًا عن أعلى مستوى قياسي له عند 2478.50 دولارًا الذي سجله يوم الاثنين الماضي.
  • تراجع سعر البلاديوم 3.68% إلى 1757.97 دولارًا للأونصة.
المصدر: رويترز + سي إن بي سي

إعلان