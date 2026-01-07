تجميد سندات لمنصة تلغرام في روسيا وبافيل دوروف يعلق

نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصادر مطلعة أنه تم تجميد سندات بقيمة 500 مليون دولار خاصة بموقع تلغرام، وذلك في مركز إيداع الأوراق المالية المركزي الروسي، بسبب العقوبات الغربية.

وأوضحت الصحيفة أن تجميد سندات شركة تلغرام يعكس ارتباطها برأس المال الروسي، كما أن تجميد هذا المبلغ الكبير "سيعقد سداد ديونها وفرص إعادة شراء أسهمها".

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا فرضت سلسلة من العقوبات الاقتصادية على موسكو، عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا في 2022، من بينها تجميد أصول روسية، ما يعني أن أي شركة لديها تمويل عبر سندات روسية معرضة لتأثير هذه العقوبات.

وأبلغت الشركة المالكة لتطبيق تلغرام حملة السندات أنها ستسدد الدين عند استحقاقه، وستقرر الجهة المودعة للسندات حينها إمكانية تحويل الأموال إلى حاملي السندات الروس.

رد فعل مؤسس تلغرام

وسارع الروسي بافيل دوروف، مؤسس منصة تلغرام، إلى كتابة منشور على حسابه على المنصة، عقب ما نشرته فايننشال تايمز، شدد فيه على أن "شركة تلغرام لا تعتمد على رأس المال الروسي، ولم يشمل طرح سنداتنا الأخيرة بقيمة 1.7 مليار دولار أي مستثمر روسي".

وأضاف دوروف أنه "تم سداد معظم السندات القديمة الصادرة 2021، ولا تشكل أي مشكلة"، وهي السندات التي شملها قرار التجميد، وفق ما ذكرته فايننشال تايمز.

وأوضح دوروف في منشوره أنه "في كل الأحوال فإن حملة السندات ليسوا هم حملة الأسهم، ولا رأي لهم في قرارات تلغرام"، مضيفا أنه "هو حامل الأسهم الوحيد" لشركة تلغرام.

وفي السياق ذاته قال ريمي فون المتحدث باسم تلغرام -في بيان نشرته صحيفة موسكو تايمز- إن الشركة أصدرت سندات بقيمة 1.7 مليار دولار 2025 ولم يكن بها أي مشاركة من مستثمرين روس، موضحا أن صناديق استثمار أميركية اشترتها بشكل أساسي.

وأوضح فون في بيانه أن مبلغ 500 مليون دولار، من السندات التي تم تجميدها "يشير إلى السندات الصادرة 2021".

إعلان

وأضاف فون أن "العقوبات لا تشكل مخاطر على تلغرام"، مشيرا إلى أنه "وفق الإجراءات المعتادة سيتم تحويل الأموال المخصصة لسداد السندات إلى وسيط دولي، وتكون المدفوعات اللاحقة لحاملي السندات خارج مسؤولية الشركة".

التأثير على دوروف

وأوضحت فايننشال تايمز أن تجميد سندات روسية تمتلكها منصة تلغرام يعد "صادما" بشكل خاص لدوروف، الذي حاول منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا النأي بنفسه عن الصراع القائم بين روسيا والدول الغربية.

ورفض دوروف بانتظام التقارير الغربية التي تتحدث عن ارتباطه بالكرملين وأجهزة الأمن الروسية، ووصفها، وفق فايننشال تايمز، بأنها "نظريات مؤامرة".

وحقق دوروف ثروة هائلة من عمله في قطاع التكنولوجيا، حيث يقدر موقع فوربس ثروته بنحو 17.1 مليار دولار.

كما تمكن من زيادة عدد مستخدمي تطبيق تلغرام إلى نحو مليار مستخدم نشط شهريا، وفق فوربس.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي كان يبحث فيه دوروف إمكانية طرح أسهم الشركة المالكة لتطبيق تلغرام للاكتتاب العام، بهدف زيادة رأس مالها، وهو ما سبق أن اضطر دوروف لتأجيله بسبب محاكمته في فرنسا.

ويواجه دوروف – الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية- تحقيقات رسمية في فرنسا لاتهامه بارتكاب مخالفات متعددة مرتبطة بتمكين الجريمة المنظمة، من بينها انتهاك حقوق الأطفال وعدم منع المحتوى المتطرف على التطبيق.

مبيعات جيدة للتطبيق

رغم التحقيقات التي يواجهها دوروف في فرنسا فقد ارتفعت مبيعات تطبيق تلغرام في النصف الأول من العام الماضي بنسبة 65% لتصل إلى 870 مليون دولار وفق فايننشال تايمز، مقابل 525 مليون دولار في الفترة نفسها من 2022.

وحققت الشركة في النصف الأول من 2023 نحو 300 مليون دولار، ما يقرب من ثلث إيراداتها، مما تصفه الشركة "بالاتفاقات الحصرية"، التي لم تحدد طبيعتها.

لكن فايننشال تايمز أشارت إلى أن هذه الاتفاقات مرتبطة بعملة مشفرة، وهي عملة "تونكوين"، التي لها ارتباط وثيق بمنصة تلغرام.

وكانت صحيفة الغارديان أشارت في تقرير سابق إلى أن دوروف -الذي يبلغ من العمر 41 عاما- تمكن من تأسيس النسخة الروسية من فيسبوك قبل أن يطلق تطبيق تلغرام، ونظاما للعملات المشفرة، وجمع ثروة هائلة، على الرغم من الصراعات التي خاضها في روسيا وبعدها في فرنسا.