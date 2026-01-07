ترامب ينقل نفط فنزويلا إلى أميركا والصين تندد

نددت الصين بالخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنقل نفط فنزويلا الخاضع للعقوبات إلى الموانئ الأميركية، واعتبرتها انتهاكا لسيادة فنزويلا وحقوق شعبها.

وقالت الخارجية الصينية في بيان الأربعاء إن "فنزويلا تتمتع بسيادة كاملة ودائمة على مواردها الطبيعية وأنشطتها الاقتصادية".

ووصفت الخارجية الصينية في بيانها قرار نقل النفط الفنزويلي للولايات المتحدة بأنه "ينتهك القانون الدولي ويتعدى على سيادة فنزويلا ويضر بحقوق الشعب الفنزويلي".

وتعد الصين أكبر سوق لصادرات النفط الفنزويلي منذ أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات التي تقوم بنقل نفط البلاد في 2020.

وانخفضت صادرات فنزويلا من النفط بنحو 30% منذ أن فرض ترامب إغلاقا كاملا على نقل النفط من موانئ البلاد منذ أسابيع.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أن شحنات النفط الخام الفنزويلي المحتجز، والتي قرر ترامب نقلها إلى الموانئ الأميركية، كانت في الأصل متجهة إلى الصين.

خطة ترامب لنقل نفط فنزويلا

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء أن سلطات فنزويلا ستسلم ما بين 30 إلى 50 مليون برميل من النفط الخام الخاضع للعقوبات إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" إن النفط الخام الفنزويلي المزمع نقله – وتبلغ قيمته نحو 3 مليارات دولار- سيُباع بأسعار السوق، موضحا أن "هذه الأموال ستخضع لسيطرته كرئيس للولايات المتحدة".

وأضاف ترامب في منشوره أن الهدف من ذلك هو "ضمان أن تستخدم هذه الأموال لصالح شعبي فنزويلا والولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن النفط سيُنقل بالسفن إلى موانئ الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب أنه طلب من وزير الطاقة الأميركي كريس رايت تنفيذ خطة نقل النفط الخام الفنزويلي للموانئ الأميركية بشكل فوري.

وتأتي تصريحات ترامب في الوقت الذي توجهت فيه قافلة من ناقلات النفط الأميركية إلى موانئ فنزويلية لتحميل النفط ونقله للولايات المتحدة، وذلك بعد أن عجزت كاراكاس عن تصديره منذ أسابيع بسبب الحصار البحري الأميركي.

السيطرة على نفط فنزويلا

في السياق أشارت صحيفة فايننشال تايمز إلى أن هذه الخطوة من ترامب ستزيد من الانتقادات الموجهة إلى إدارته بأنها "تضغط على فنزويلا لانتزاع امتيازات نفطية".

ونقلت الصحيفة عن الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بجامعة ييل الأميركية والمستشار السابق للإدارة الأميركية في سياسة العقوبات، جيفري سوننفيلد، قوله إن ما يقوم به ترامب هو "إجراء مصادرة واستعماري ولا مبرر له".

وأضاف سوننفيلد أنه "لا حاجة لهذا النفط (الذي سينقل من فنزويلا للولايات المتحدة) نظرًا لوجود فائض عالمي في المعروض من النفط".

وكان ترامب قال إنه يريد من الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز أن تمنح الولايات المتحدة وشركاتها "حق الوصول الكامل" لصناعة النفط في فنزويلا، وفق ما ذكرته صحيفة غارديان البريطانية.

وأضافت غارديان أن رودريغيز شددت موقفها تجاه الولايات المتحدة، قبل ساعات من تصريحات ترامب عن نقل النفط الفنزويلي للولايات المتحدة وقالت إنه "لن يحكم فنزويلا عميل للخارج".

وكانت رودريغيز أدت اليمين القانونية السبت كرئيسة مؤقتة لفنزويلا، بعد قيام قوات خاصة أميركية باختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من مقره السكني في العاصمة كراكاس.

وعقب تصريحات ترامب بشأن نفط فنزويلا، انخفض سعر برميل النفط من خام برنت في بورصة لندن بنسبة 0.8% ليصل إلى 60.62 دولار للبرميل، وفق فايننشال تايمز، كما انخفض برميل النفط من خام غرب تكساس بنسبة 1.3% إلى 56.36 دولارًا للبرميل.