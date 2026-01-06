الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع مدفوعا برهانات خفض الفائدة وأزمة فنزويلا
عزز الذهب مكاسبه اليوم الثلاثاء ليسجل أعلى مستوى في أسبوع بعد أن أدت تصريحات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) تميل إلى التيسير النقدي إلى زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة، كما أدى تفاقم التوتر في فنزويلا إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.43% إلى 4468.04 دولار للأوقية (الأونصة) -في وقت كتابة التقرير- بعد أن قفز 3% تقريبا في الجلسة السابقة.
وكان الذهب سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4549.71 دولارا في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، واختتم 2025 مرتفعا 64%، وهو أفضل أداء سنوي له منذ 1979.
كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط بـ0.57% لتبلغ 4476.90 دولارا.
مخاوف البطالة
ونقلت رويترز عن رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في "تيستي لايف"، إيليا سبيفاك، قوله: "لم تكن تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي مضرة بالتأكيد، لكن الحسابات لم تتغير كثيرًا على ما يبدو. وبالطبع، لدينا أسبوع حافل مع صدور تقرير الوظائف يوم الجمعة".
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في مينيابوليس، نيل كاشكاري -أمس الاثنين- إن التضخم يتراجع ببطء، لكن ثمة خطرًا من ارتفاع معدل البطالة على نحو مفاجئ، مما يزيد من احتمال خفض سعر الفائدة.
ويتوقع المستثمرون حاليًا ما لا يقل عن خفضين لسعر الفائدة الأميركية هذا العام، بينما يترقبون بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها يوم الجمعة المقبل للحصول على مزيد من المؤشرات على مسار السياسة النقدية الذي قد ينتهجه البنك المركزي الأميركي.
ودفع الرئيس الفنزويلي المعتقل في أميركا، نيكولاس مادورو، ببراءته أمس الاثنين من تهم تتعلق بالمخدرات، بعد أن أثار اعتقاله قلق قادة العالم.
وألقت الولايات المتحدة القبض على مادورو يوم السبت، وتسببت في سقوط قتلى مدنيين، في حين قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن واشنطن ستتولى زمام الأمور في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
وتميل الأصول التي لا تدر عائدا إلى الانتعاش في ظل انخفاض أسعار الفائدة وفي أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي أو الاقتصادي.
الفضة تواصل الارتفاع
- بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.28% إلى 78.37 دولارا للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 83.62 دولار في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
- وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 1.75% إلى 2314.48 دولارا للأوقية، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولارا يوم الاثنين الماضي. وكان البلاتين قفز بأكثر من 5% في وقت سابق من الجلسة مسجلا أعلى مستوى له في أسبوع.
- وزاد سعر البلاديوم 1.23% إلى 1733.37 دولار للأوقية.