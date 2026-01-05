مصر وسوريا تتفقان على التعاون في قطاعي الغاز والنفط

وقّعت مصر وسوريا مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال توريد الغاز لتوليد الطاقة وتلبية احتياجات سوريا من المنتجات النفطية.

وقالت وزارة البترول المصرية، في بيان اليوم الاثنين، إن المذكرة الأولى تهدف إلى التعاون في توريد الغاز إلى سوريا عبر مصر لتوليد الكهرباء، من خلال استغلال البنية التحتية المصرية سواء سفن التغييز (تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية)، أو شبكات نقل الغاز.

أما المذكرة الثانية، وفق البيان، فتتعلق بتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية.

ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل عن الكميات.

ولا تنتج سوريا حاليا سوى قدر قليل من الكهرباء التي تحتاجها بسبب تدمير البنية التحتية للطاقة خلال الحرب التي استمرت 14 سنة، لكن إمدادات الكهرباء تحسنت بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية بفضل إمدادات الغاز من أذربيجان وقطر.

يشار إلى أن مصر وقّعت مع لبنان منذ أيام مذكرات تفاهم في مجال الغاز الطبيعي.