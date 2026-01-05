بيتكوين عند أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد الإطاحة بمادورو

سجلت بيتكوين أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع خلال التداولات الآسيوية المبكرة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي عقب الخطوة الأميركية للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة بنسبة تصل إلى 2.3% لتبلغ 93 ألفا و323 دولارا صباح اليوم الاثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذلك قبل أن تفقد مكاسبها -وقت إعداد هذا التقرير- مسجلة 92 ألفا و690 دولارا.

كما زادت عملة إيثيريوم وغيرها من العملات الرقمية بشكل طفيف.

ويأتي الارتفاع في ظل أجواء إيجابية عامة في الأسواق الآسيوية، إذ سجلت الأسهم مستويات قياسية مدفوعة بالاستثمارات في قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وقفز سعر الذهب بنسبة تصل إلى 2% ليتجاوز 4400 دولار للأونصة اليوم الاثنين، بينما ارتفع سعر الفضة بنسبة تصل إلى 4.8%، مع إقبال المستثمرين على المعادن النفيسة كملاذ آمن بعد إلقاء القبض على مادورو.

ولطالما اعتُبر بيتكوين ملاذًا آمنًا في أوقات الاضطرابات، بينما تحرك في أوقات أخرى بشكل أقرب إلى الأسهم وغيرها من الأصول عالية المخاطر.

أثر الشركات المتخصصة

ونقلت بلومبيرغ عن رئيس قسم تداول المشتقات المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة فالكون إكس، شون ماكنولتي، قوله إن مكاسب عملة بيتكوين الحالية مدفوعة بما يُسمى بالشركات المتخصصة في العملات الرقمية، والتي تركز تحديدًا على الأصول الرقمية، بالإضافة إلى غياب عمليات البيع من قِبل جهات مثل مُعدّني بيتكوين، ومكاتب إدارة الثروات العائلية، وصناديق الاستثمار الكبرى الأخرى.

وما زال سعر بيتكوين محصورًا في نطاق تداول ضيق لأسابيع، متخلفًا عن موجة انتعاش سوق الأسهم خلال عطلة عيد الميلاد، ومُنهيًا العام بانخفاض قدره 6.5%.

ورغم سلسلة من التطورات السياسية في الولايات المتحدة التي أقرها الرئيس دونالد ترامب، المعروف بدعمه للعملات الرقمية، فإن أداء بيتكون كان ضعيفًا في 2025.

وفي 2 يناير/ كانون الثاني الحالي، ضخّ المستثمرون 471 مليون دولار في 12 صندوقًا متداولًا في البورصة الأميركية لبيتكوين، وهو أكبر حجم ضخ منذ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، ما يُشير إلى احتمال حدوث تحول في المزاج العام.

وينتظر المتداولون الآن لمعرفة ما إذا كان بإمكان بيتكوين تحقيق اختراق مستدام لمستوى 94000 دولار، مع اعتبار مستوى 88000 دولار هو المستوى الهبوطي الرئيسي الذي يجب مراقبته، وفقًا لما ذكره ماكنولتي.