3 شركات تكنولوجية عملاقة تستعد لفتح رأس مالها للجمهور

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن شركة "سبيس إكس"، التي يمتلكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك والمتخصصة في صناعة الصواريخ الفضائية، علاوة على شركتي "أوبن إيه آي" و"آنثروبيك"، العاملتين في مجال الذكاء الاصطناعي، تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام، وتوقعات بأن تحقق هذه العملية مكاسب ضخمة.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر مطلعة أنه من المنتظر أن تتم هذه الخطوة في وقت مبكر من العام الجاري، وأنه من المتوقع أن تجمع هذه الشركات عشرات المليارات من حصيلة بيع أسهمها.

وينتظر أن يحقق طرح أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام مكاسب كبيرة للمستثمرين بهذه الشركات، وفق الصحيفة، علاوة على المكاسب التي سوف تحققها البنوك وشركات المحاماة التي ستتولى تنفيذ إجراءات الطرح في البورصات.

طرح غير مسبوق

وتعد الشركات الثلاث أكبر شركات خاصة في قطاع التكنولوجيا الأميركي من حيث القيمة السوقية، ويعني تحولها لشركات عامة أنها ستخضع لمستويات إضافية من التدقيق والمراجعة، وهو ما لا تفضله بعض الشركات الخاصة.

وأوضح بيتر هبرت، أحد مؤسسي شركة الاستثمار "لوكس كابيتال" لفايننشال تايمز أنه لم يحدث من قبل أن قامت 3 شركات خاصة بهذا الحجم بطرح أسهمها مجتمعة للاكتتاب العام.

وأفادت الصحيفة بأن شركة "سبيس إكس" قالت للمستثمرين في الفترة الأخيرة إنها تعتزم التحول لشركة عامة خلال 12 شهرا، إلا إذا حدثت "صدمة كبيرة في الأسواق"، وذلك نقلا عن مصدرين على إطلاع بالأمر.

وفي السياق ذاته، قامت شركة "آنثروبيك" بتكليف شركة المحاماة "ويلسون سونسيني" للبدء في التحضير لطرح أسهمها للاكتتاب العام.

كما قامت شركة "أوبن إيه آي"، التي تمتلك موقع "تشات جي بي تي" الذي يحظى بشعبية واسعة في العالم، ببحث الإجراءات اللازمة لطرح أسهمها للاكتتاب العام مع بعض شركات المحاماة، ولكنها لم تعقد اتفاقا معها حتى الآن، وفق ما نقلته الصحيفة البريطانية عن مصدر مطلع.

رفع القيمة السوقية

وتقدر القيمة السوقية لشركة "أوبن إيه آي" حاليا بنحو 500 مليار دولار، وتقوم بالبحث مع المستثمرين بها الخطوات اللازمة لرفع قيمتها إلى 750 مليار دولار أو أكثر كنتيجة لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام.

وتعمل شركة سبيس إكس، وفق المصدر نفسه، على بيع أسهم ثانوية عند طرحها للاكتتاب العام، وذلك بهدف رفع القيمة السوقية للشركة إلى نحو 800 مليار دولار، وفق ما ذكرت عدة مصادر مطلعة.

وبالنسبة لشركة "آنثروبيك" فهي تسعى لنيل تمويل إضافي لرفع قيمتها السوقية إلى 300 مليار دولار.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن خطط طرح هذه الشركات للاكتتاب العام قد تتغير إذا حدثت مشاكل سياسية أو اقتصادية واسعة، ولكن هذه الخطط ستحقق للشركات الثلاث تمويلا إضافيا ضخما تحتاجه للتوسع في أنشطتها.