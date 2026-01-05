ترامب يهدد الهند بسبب النفط الروسي

لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية فرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية المفروضة على الهند، إن لم تستجب نيودلهي لمطالب واشنطن بتقليص مشترياتها من النفط الروسي، في تصعيد جديد ضمن الخلافات التجارية بين البلدين.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين أمس الأحد على متن الطائرة الرئاسية، إن الولايات المتحدة قد تتحرك "بسرعة كبيرة" لرفع الرسوم الجمركية على الواردات الهندية، مشيرًا إلى أن استمرار الهند في شراء النفط الروسي يثير استياءه.

وأضاف ترامب متحدثًا عن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: "مودي رجل جيد، وهو يعلم أنني لست سعيدًا، ومن المهم أن يجعلني سعيدًا".

جاءت هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والهند ضغوطًا متزايدة، بعدما رفعت واشنطن العام الماضي الرسوم الجمركية على الواردات الهندية إلى 50%، في خطوة هدفت إلى معاقبة نيودلهي على مشترياتها المكثفة من النفط الروسي، في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

ورغم هذه الإجراءات، فإن بيانات تجارية أظهرت أن صادرات الهند إلى الولايات المتحدة واصلت الارتفاع، وسجلت زيادة ملحوظة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

تراجع المشتريات

وفي المقابل، تمسك مسؤولون هنود بموقفهم الرافض لتقديم تنازلات واسعة في الملفات التجارية، لكنهم أبدوا مرونة محدودة في مجالات مثل الواردات الزراعية. ومع ذلك، تشير بيانات حديثة إلى أن مشتريات الهند من النفط الروسي بدأت بالفعل في التراجع خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب وكالة رويترز طلبت الحكومة الهندية من شركات التكرير تقديم تقارير أسبوعية عن مشتريات النفط الروسي والأميركي، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لطمأنة واشنطن، بالتزامن مع سعي نيودلهي للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وتوقعت المصادر أن تنخفض واردات الهند من الخام الروسي إلى أقل من مليون برميل يوميًا خلال الفترة المقبلة، إذا ما استمرت الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط الروسي.

وفي السياق، كشفت تقارير أن ناريندرا مودي أجرى ثلاث مكالمات هاتفية على الأقل مع دونالد ترامب منذ فرض الرسوم الجمركية، غير أن هذه الاتصالات لم تسفر عن اختراق حاسم في الخلافات التجارية، وسط استمرار التباين في المواقف بين الجانبين.