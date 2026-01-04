واشنطن ترفع قيود الطيران فوق الكاريبي وعودة تدريجية للرحلات

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأحد رفع القيود المفروضة على المجال الجوي لمنطقة الكاريبي، والتي فُرضت عقب الهجوم الأميركي على فنزويلا، ما يمهّد الطريق أمام استئناف الرحلات الجوية لشركات الطيران الأميركية، بعد موجة إلغاءات واسعة طالت مئات الرحلات.

وقال وزير النقل الأميركي شون دافي إن السلطات أصدرت إرشادات رسمية لشركات الطيران الأميركي توضح أن القيود على أجواء الكاريبي تنتهي عند منتصف الليل بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الخامسة فجرا بتوقيت غرينتش)، بما يسمح باستئناف الرحلات الجوية.

وأضاف الوزير دافي "تم إبلاغ شركات الطيران، وستقوم بتحديث جداول رحلاتها سريعا".

وجاءت تصريحات الوزير عبر منصة إكس، بعد أن اضطرت شركات طيران أميركية كبرى إلى إلغاء مئات الرحلات، إثر العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا، وأسفرت عن اعتقال رئيس البلاد نيكولاس مادوروونقله جوا إلى نيويورك.

استئناف تدريجي للرحلات

وبدأت شركات طيران أميركية كبرى، من بينها يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز، الاستعداد لاستئناف رحلاتها عبر منطقة الكاريبي اعتبارا من اليوم، وسط توقعات باستمرار الاضطرابات عدة أيام.

ونقلت وكالة رويترز عن المحلل في قطاع الطيران روبرت مان قوله إن الشركات ستحتاج إلى وقت لإعادة عملياتها إلى طبيعتها، موضحا أن "رحلات يوم كامل مع ركابها، ما زالت عالقة في منطقة الكاريبي"، الأمر الذي يعقّد عملية العودة السريعة إلى الجداول المعتادة للرحلات.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس الأميركية، فإن بعض شركات الطيران غير الأميركية مثل "إير كندا" و"إير فرانس – كي إل إم" واجهت اضطرابات في جداول رحلاتها، مع إلغاء مؤقت لبعض الرحلات إلى جزر الكاريبي وإعادة جدولة أخرى.

وذكرت رويترز أن شركات الطيران العالمية مسموح لها الآن بالطيران فوق الكاريبي مجددا، ونقلت عن شركة "إير كندا" قولها إن عملياتها في منطقة الكاريبي وأميركا الجنوبية تسير بشكل طبيعي، وفقا لتوجيهات وزارة النقل الكندية. وأضافت "نراقب الوضع.. سنُحدّث المعلومات حسب الحاجة في حال تغير الوضع".

قيود جوية

وكانت هيئة الطيران الفدرالية الأميركية قد أعلنت في وقت سابق إغلاق المجال الجوي أمام شركات الطيران الأميركية في منطقة الكاريبي، مبررة ذلك بـ"مخاطر تتعلق بسلامة الطيران على خلفية أنشطة عسكرية جارية".

كما أصدرت الهيئة مذكرات أمنية تحذر شركات الطيران غير الأميركية من التحليق فوق الأجواء الفنزويلية.

وأدت هذه القيود إلى إلغاء رحلات لشركات طيران في أوروبا وأميركا الجنوبية أيضا، في حين أظهرت بيانات موقع "فلايت رادار24" توقف حركة الطيران التجاري فوق فنزويلا بالكامل عقب الهجوم.

وقبل العملية العسكرية الأميركية، حذرت هيئة الطيران الفدرالية الأميركية شركات الطيران من مخاطر أمنية محتملة عند التحليق فوق فنزويلا بسبب تزايد النشاط العسكري في المنطقة، ما دفع العديد من الناقلات الدولية إلى تجنب الأجواء الفنزويلية، وتعديل مسارات رحلاتها.

ولم يصدر توضيح رسمي بشأن وضع المجال الجوي فوق فنزويلا نفسها، رغم رفع القيود عن أجواء الكاريبي، والذي كانت سلطات الطيران الأميركية قد فرضت عليه قيودا منفصلة، ما يبقي حالة من الحذر قائمة في حركة الطيران الإقليمي والدولي.