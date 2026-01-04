اقتصاد|أسواق|السعودية

أداء متباين للبورصات العربية في تعاملات اليوم

A Saudi trader observes the stock market on monitors at Falcom stock exchange agency in Riyadh, Saudi Arabia February 7, 2018. REUTERS/Faisal Al Nasser
البورصة السعودية تراجعت خلال تعاملات اليوم (رويترز)
Published On 4/1/2026
|
آخر تحديث: 13:47 (توقيت مكة)

تباين أداء البورصات العربية لا سيما بورصات الخليج خلال تعاملات اليوم الأحد، إذ تراجع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي (تاسي) 1.51% أو 158.79 نقطة إلى 10 آلاف و390 نقطة.

وتراجع سهم عملاق النفط "أرامكو" بنسبة 1.51% إلى 23.52 ريالا (6.27 دولارات) إلى حدود كتابة هذا الخبر.

A Kuwaiti trader follows stock market activity at the Kuwait Stock Exchange (Boursa) headquarters in Kuwait City on August 24, 2017. / AFP PHOTO / Yasser Al-Zayyat (Photo credit should read YASSER AL-ZAYYAT/AFP/Getty Images)
مستثمر كويتي يتابع نشاط سوق الأسهم في مقر بورصة الكويت (غيتي)

وفي البحرين، تراجع مؤشر بورصة المنامة 0.31% إلى 1951 نقطة.

وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت بصورة جماعية، إذ انخفض مؤشر السوق الأول 0.44% إلى 9456.56 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.63%.

ولا تداول اليوم في بورصتي أبوظبي ودبي بسبب العطلة الأسبوعية المعتمدة في الإمارات (السبت والأحد).

وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.42% إلى 41 ألفا و652 نقطة.

في المقابل، ارتفع مؤشر "مسقط 30" بنسبة 0.58% إلى 5929.84 نقطة، كما زاد مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.07% إلى 10 آلاف و770 نقطة.

المصدر: الجزيرة + مواقع إلكترونية

