7 تطبيقات تقود ثورة "اشتر الآن وادفع لاحق" بينها منصة عربية

مع الانتشار الواسع للتسوق عبر الإنترنت وتغيّر عادات الشراء حول العالم، أصبحت خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقا" خيارا شائعا لدى مئات ملايين المستهلكين حول العالم، لما توفره من سهولة ومرونة في الدفع دون فوائد مباشرة.

وجذب هذا النموذج البسيط في فكرته المستخدمين الذين يبحثون عن تقسيط سريع ومريح، كما شجع المتاجر الإلكترونية وشركات التكنولوجيا المالية على تبنيه، والتوسع فيه.

ونتيجة لذلك، لم تعد خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقا" مجرد وسيلة دفع بديلة، بل تحول إلى سوق عالمي متنامٍ، يلعب دورا متزايد الأهمية في تشكيل سلوك الشراء والإنفاق في شتى أنحاء العالم.

حجم السوق عالميا

بلغ حجم سوق "اشترِ الآن وادفع لاحقا" العالمي نحو 23.37 مليار دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع من 28.44 مليار دولار في عام 2026 ليقارب 83.36 مليار ولار بحلول 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يُقدّر بـ 15.18% خلال الفترة ما بين 2025 و2034.

ويعكس هذا النمو المتسارع التوسع في اعتماد خطط التقسيط دون فوائد، لا سيما عبر منصات التجارة الإلكترونية، وفقا لما أوردته منصة "ياهو فاينانس" استنادا إلى تقرير موسع صادر عن مؤسسة "بريسيداس ريسيرتش" المتخصصة في أبحاث الأسواق.

أبرز 7 تطبيقات

تتيح تطبيقات "اشترِ الآن وادفع لاحقا"، المعروفة أيضا باسم "قروض نقاط البيع"، للمستهلكين سداد قيمة مشترياتهم على أقساط صغيرة، تمتد عادة لعدة أسابيع.

وعلى عكس بطاقات الائتمان التقليدية، لا يتطلب هذا النوع من التمويل القصير الأجل سجلا ائتمانيا قويا، وغالبا ما يُقدّم دون فوائد أو رسوم تأخير، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية.

وتوفر هذه التطبيقات وسيلة مرنة لتمويل المشتريات اليومية، مثل الملابس والهدايا واحتياجات المنزل، دون إجراءات معقدة أو أعباء مالية مرتفعة، كما تساعد المستهلكين على تنظيم ميزانياتهم عبر توزيع المدفوعات على فترات محددة، وفقا لمجلة "فوربس".

إعلان

سنقدم لكم في هذا التقرير أبرز 7 تطبيقات وشركات عالمية للشراء الآن والدفع لاحقا، وذلك استنادا لعدد من المواقع والمنصات المتخصصة مثل شبكة "سي إن بي سي" ومجلتي "فوربس"، و"فين تيك ماغازين"، إضافة إلى المواقع الرسمية لهذه التطبيقات.

1- منصة "كلارنا"

منصة عالمية ضخمة تخدم أكثر من 150 مليون عميل في 45 دولة، وتتعاون مع نحو 450 ألف متجر حول العالم. ومن أبرز المزايا بها:

الحد الائتماني: يبدأ من 100 دولار، ويمكن أن يرتفع تدريجيا ليصل إلى 2500 دولار حسب استخدام العميل وسجله.

شروط السداد: يتيح التطبيق دفع أربع دفعات متساوية دون فوائد تُسدد كل أسبوعين، أو الدفع الكامل خلال 30 يوما.

خطة الدفع الشهرية: يمكن تقسيط المشتريات على فترة تمتد من 6 إلى 24 شهرا.

الرسوم: تُفرض غرامة تأخير تصل إلى 7 دولارات إذا تجاوز التأخير 10 أيام.

2- تطبيق "أفيرم"

تُعد شركة "أفيرم" إحدى أبرز شركات "اشترِ الآن وادفع لاحقا" في العالم، وقد أسسها ماكس ليفين، أحد المؤسسين المشاركين لشركة "بي بال".

وتتعامل الشركة مع أكثر من 358 ألف مؤسسة تجارية حول العالم، من بينها شركات كبرى مثل "أمازون" و"إكسبيديا" و"وول مارت" و"هويتلز.كوم" إلى جانب العديد من العلامات التجارية الأخرى. ومن أبرز المزايا:

الحد الائتماني: يبدأ من 50 دولارا وقد يصل إلى 30 ألف دولار.

مدة السداد: من 30 يوما وحتى 5 سنوات، بحسب قيمة الشراء والسلعة المختارة.

الرسوم: لا تُفرض رسوم تأخير على المدفوعات.

التجار المتاحون: مقبولة لدى أكثر من 358 ألف متجر حول العالم.

سعر الفائدة: يتراوح بين 0% و36% حسب خطة السداد والملف الائتماني للمستخدم.

3- "أفتر باي"

تأسست الشركة عام 2014، وكانت من أوائل من ابتكروا نموذج "الدفع على أربع دفعات".

وتوسعت "أفتر باي" عالميا، وبلغت قيمة معاملاتها نحو 14.7 مليار دولار في عام 2021 مع 16 مليون مستخدم نشط. وفي عام 2022 استحوذت عليها شركة "بلوك إنك" مقابل 29 مليار دولار، لتواصل بعدها توسيع خدماتها في العالم.

ومن أبرز مزايا خدمة الشركة:

الفائدة: 0% للمشتريات دون 400 دولار، وتصل إلى 35.99% لما فوق ذلك.

الحد الائتماني: من 35 إلى 2500 دولار لكل عملية شراء.

السداد: أربع دفعات خلال ستة أسابيع، مع خيار الدفع الشهري من 3 إلى 24 شهرا للمشتريات من 100 إلى 10 آلاف دولار.

الرسوم: غرامات تأخير تختلف حسب قيمة الشراء، وبحد أقصى 25% من السعر.

المتاجر: مقبولة لدى أكثر من 15 ألف متجر حول العالم.

4- "باي بال"

تتيح خدمة "ادفع على 4 دفعات" عبر العملاق الأميركي "باي بال" تقسيم المشتريات التي تتراوح قيمتها ما بين 30 إلى 1500 دولار إلى أربع دفعات دون فوائد خلال ستة أسابيع.

وأسهمت هذه الخدمة في رفع معدلات إتمام الشراء لدى التجار بنسبة 20% إلى 30%، وتتمتع هذه الخدمة بانتشار واسع مستفيدة من قاعدة مستخدمي "باي بال" العالمية.

من أبرز مزايا الشركة:

سعر الفائدة: 0%.

حد الشراء: من 30 إلى 1500 دولار لكل عملية شراء.

شروط السداد: أربع دفعات خلال ستة أسابيع.

خيار الدفع الشهري: متاح لمدد 6 أو 12 أو 24 شهرا دون دفعة مقدّمة، للمشتريات من 199 إلى 10 آلاف دولار، وبفائدة سنوية بين 0% و29.99%.

الرسوم: لا توجد رسوم تأخير.

التجار: الخدمة متاحة لدى ملايين المتاجر المتكاملة مع "باي بال" فقط.

5- شركة تمارا

هي شركة سعودية تأسست في العام 2020، وتعد من أبرز منصات "اشتر الآن وادفع لاحقا" في الشرق الأوسط والعالم العربي.

إعلان

تأسست "تمارا" على يد عدد من المستثمرين السعوديين، وسرعان ما أصبحت منصة رائدة في المملكة بمجال خدمات الشراء الآن والدفع لاحقا

وكانت الشركة أول من حصل على ترخيص تجريبي من مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقا. وحصلت المنصة على تمويل قياسي بقيمة 110 ملايين دولار في أبريل/نيسان 2021، وبحلول ديسمبر/كانون الأول 2023، جمعت تمارا 340 مليون دولار في جولة تمويل لتصل قيمتها السوقية إلى مليار دولار.

ومن أبرز مزايا خدمة تمارا:

عمليات شراء متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

إمكانية تقسيم المدفوعات على 24 شهرا.

تقسيم الرسوم الدراسية على أقساط شهرية سهلة.

تسجيل سهل خلال دقائق باستخدام الهوية الشخصية ورقم الهاتف.

لا يوجد رسوم تأخير

تتعامل مع آلاف المتاجر في السعودية والإمارات والبحرين.

6- شركة "سيزل"

تأسست الشركة عام 2016 في مدينة مينيابولس الأميركية، وتوفر خدمة تقسيط أربع دفعات دون فوائد خلال ستة أسابيع.

وبحلول 2021، تجاوز عدد مستخدمي الشركة 10 ملايين، كما أن شبكتها تضم 41 ألف تاجر، وتوسعت "سيزل" إلى كندا والبرازيل.

ومن أبرز مزايا خدمة التقسيط لدى الشركة:

سعر الفائدة: 0%

الحد الائتماني: إلى غاية 2500 دولار لكل عملية شراء.

شروط السداد: أربع دفعات خلال ستة أسابيع.

خطة الدفع الشهرية: متاحة من 3 إلى 48 شهرا للمشتريات حتى 15 ألف دولار، وبفائدة سنوية بين 0% و34.99%.

الرسوم: 10 دولارات عند فشل السداد، و5 دولارات لإعادة جدولة الدفع بعد المرة الأولى.

7- شركة "زيب"

تأسست الشركة عام 2013 في أستراليا، وتوسعت عالميا لتخدم ملايين المستخدمين، مقدّمة تقسيطا دون فوائد لدى متاجر كبرى في العالم.

وفي 2023، بلغت قيمة معاملات "زيب" 7.1 مليار دولار أسترالي (نحو 4.8 مليار دولار)، مع توسعها إلى قطاعات مثل التعليم والسفر.

أبرز مزايا خدمة التقسيط لدى "زيب":