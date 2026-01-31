إنفيديا تنفي عدم رضاها عن "أوبن إي آي" وتتحدث عن استثمارها الأضخم

قال الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الأميركية جنسن هوانغ، اليوم السبت، إن شركته تخطط لضخ استثمار "ضخم" في شركة "أوبن إي آي" المطورة لمنصة "شات جي بي ت"، مرجحاً أن يكون الاستثمار الأكبر في تاريخ إنفيديا، نافياً في الوقت ذاته ما تردد عن عدم رضاه عن "أوبن إي آي".

ووصف هوانغ في تصريحات لصحفيين في تايوان الأنباء التي تحدثت عن استيائه من "أوبن إي آي" بأنها "هراء"، وقال "سوف نقوم باستثمار ضخم فيه، أنا أؤمن بهذه الشركة، والعمل الذي يقومون به مذهل؛ فهم من أكثر الشركات تأثيراً في عصرنا الحالي، وأنا أحب حقاً العمل مع سام"، في إشارة إلى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إي آي".

وأضاف رئيس إنفيديا أن سام ألتمان بصدد إغلاق جولة تمويلية وستكون إنفيديا مشاركة فيها، وعند سؤاله عما إذا كان المبلغ الذي ستستثمره شركته في هذه الجولة سيفوق 100 مليار دولار، أجاب هوانغ "لا، لا، ليس بهذا الحجم"، موضحاً أن الأمر متروك لألتمان للإعلان عن حجم التمويل الذي يرغب في جمعه.

وجاء نفي هوانغ عقب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أمس الجمعة، نقل عن مصادر مطلعة أن خطة إنفيديا الاستثمارية في "أوبن إي آي" تعثرت، بعد أن أبدى البعض في شركة الرقائق العملاقة شكوكا بشأن الصفقة.

نقاشات خاصة

وأشار تقرير "وول ستريت جورنال" إلى أن هوانغ قال في نقاشات خاصة مع شركاء في القطاع خلال الأشهر القليلة الماضية إن الاتفاقية الأصلية البالغة 100 مليار دولار غير ملزمة ولم يتم إبرامها بشكل نهائي، وأضافت الصحيفة أن هوانغ انتقد أيضا ما وصفه بنقص ​الانضباط في نهج أعمال "أوبن إي آي"، وعبر ‌عن قلقه إزاء المنافسة التي تواجهها من شركات مثل غوغل التابعة لألفابت، وأنثروبيك.

وترمي الصفقة الاستثمارية التي يجري ترتيبها إلى مساعدة "أوبن إي آي" على تدريب وتشغيل أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي عن طريق الاستعانة برقائق متطورة للحفاظ على هيمنة الشركة في سوق عالمية شديدة التنافسية.

وتتسابق شركات ‌التكنولوجيا الكبرى والمستثمرون، مثل مجموعة سوفت بنك اليابانية، لعقد شراكات مع "أوبن إي.آي"، التي تستثمر بكثافة في مراكز البيانات، مراهنين على أن توثيق العلاقات مع الشركة الناشئة سيمنحهم ميزة تنافسية في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وكانت وكالة رويترز ذكرت الخميس الماضي أن شركة ‌أمازون تجري محادثات لاستثمار عشرات المليارات من الدولارات في "أوبن إي آي"، وقد يصل المبلغ إلى 50 مليار دولار.