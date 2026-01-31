أسهم أمريكا تنخفض وسط قلق بشأن مرشح ترمب لرئاسة الفدرالي

أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية على انخفاض -الجمعة- في وقت ‍ينظر فيه المستثمرون إلى ترشيح الرئيس دونالد ترمب عضو مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) السابق كيفن وارش لخلافة رئيس المجلس الحالي جيروم باول باعتباره ⁠خيارا يميل إلى التشديد النقدي، فضلا عن استمرار تقييم نتائج ​أعمال وبيانات تضخم مرتفعة.

وبالإضافة إلى تقييم المخاطر الناجمة عن التوترات الأمريكية مع دول من بينها إيران، انتشر قلق بين المستثمرين بشأن الإغلاق الحكومي.

ودخلت الحكومة الأمريكية بالفعل في حالة إغلاق جزئي -اليوم السبت- بعد انقضاء الموعد النهائي للتمويل عند منتصف الليل دون مصادقة الكونغرس على ميزانية عام 2026.

ووفق البيانات:

انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 0.43% ليغلق عند 6938.98 نقطة.

‌انخفض المؤشر ناسداك المركب 0.94% ليغلق عند 23461.53 نقطة.

تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 0.36% ليغلق عند 48886.44 نقطة.

وقال مايكل هانز، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "سيتيزنز ويلث" :"تتكيف الأسواق مع اختيار ترامب لكيفن وارش … والتوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية".

وأشار أيضا إلى تراجع أنماط التداول الأخيرة مع ارتفاع الدولار -الجمعة- والانخفاض الحاد ​في أسعار المعادن الثمينة.

وسجلت أسعار الذهب والفضىة -الجمعة- خسائر قياسية في التعاملات الفورية، إذ سجل المعدن الأصفر أسوأ أداء يومي منذ 1983، بانخفاض 12%، قبل أن يقلص خسائره ويغلق عند 4865.4 دولارا للأوقية.

كما واصلت الفضة خسائرها في المعاملات الفورية، وهوت بأكثر من 30% إلى 80.4 دولارا للأوقية، قبل أن تقلص خسائرها عند الإغلاق.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، ‌استعادت أسهم شركة آبل قوتها بعد خسائر سابقة في جلسة أمس التي أعقبت يوما واحدا من إعلان الشركة المصنعة لهواتف آيفون عن نتائجها الفصلية.

وعلى ‌صعيد البيانات، ارتفعت أسعار المنتجين أكثر من المتوقع في ديسمبر/كانون الأول، مما ‌يشير إلى احتمال ارتفاع التضخم في الأشهر ⁠المقبلة.