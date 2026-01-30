من هو كيفين وارش.. الرئيس الجديد لأقوى بنك مركزي في العالم؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونال ترمب اليوم الجمعة اختيار كيفين وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) خلفا لجيروم باول الذي تنتهي فترة رئاسته في شهر مايو/أيار المقبل.

وقال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال" عن وارش "أعرف كيفين منذ فترة طويلة، ولا يساورني الشك في أنه سيخلد اسمه كواحد من أعظم رؤساء الاحتياطي الفدرالي، وربما الأفضل على الإطلاق"، مضيفا أنه "فوق كل هذا مثال يحتذى، ولن يخيب ظنكم أبدا".

ويعد وارش من الدائرة المقربة لترمب، وسبق أن استقبله الرئيس الأمريكي في مزرعته في فلوريدا. وكان ينظر إلى كيفين وارش، وفق وكالة رويترز، على أنه "رئيس الظل" للاحتياطي الفدرالي، وذلك حتى تنتهي رئاسة باول.

وكان ترمب وجه انتقادات متكررة إلى باول لرفضه تخفيض أسعار الفائدة بمعدلات أسرع، كما فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا مع رئيس الفدرالي الأمريكي بشأن عمليات تجديد مقار الاحتياطي الفدرالي، الأمر الذي أثار مخاوف في الأسواق حول استقلال قرار المركزي الأمريكي.

فمن هو وارش الرئيس الجديد لأقوى بنك مركزي في العالم؟

وارش (55 عاما) ينحدر من نيويورك، محامي وزميل زائر في الاقتصاد في معهد هوفر بجامعة ستانفورد الأمريكية الشهيرة.

عمل وارش محافظا في مجلس الاحتياطي الفدرالي من عام 2006 إلى عام 2011، وكان حين اختياره أصغر الأعضاء سنا في المجلس.

تنافس وارش مع جيروم باول الرئيس الحالي لمجلس الاحتياطي الفدرالي على المنصب في عام 2017، لكن ترمب خلال فترة رئاسته الأولى اختار باول في نهاية المطاف.

قام وارش بدور مهم في علمية إنقاذ بورصة وول ستريت في نيويورك خلال الأزمة المالية في الفترة ما بين 2008 إلى 2009.

وارش شريك في مكتب يدير ثروة الملياردير الأمريكي "ستانلي دروكنميلر"، أحد كبار المستثمرين الأمريكيين، والذي تربطه علاقات عائلية مع رون لودر، أحد كبار مؤيدي ترامب.

وجه وارش انتقادات مستمرة لسياسة الاحتياطي الفدرالي منذ أن غادر منصبه فيه، وكان يتطلع للعودة لقيادة المؤسسة، وفق ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال.

وارش يؤيد ضغوط ترمب على الاحتياطي الفدرالي لتخفيض سعر الفائدة.

الرجل من أنصار القيام بإصلاح شامل للاحتياطي الفدرالي لتخفيض ميزانيته، وهو ما يؤيده وزير الخزانة الأمريكيسكوت بيسنت.

أعلن وارش تأييده لسياسة حرب الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على مجموعة من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

سبق أن عمل وارش مصرفيا متخصصاً في عمليات الاندماج والاستحواذ في بنك مورغان ستانلي العملاق، وله أبحاثا جامعية في مجالي الاقتصاد والتمويل.