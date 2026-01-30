فايننشال تايمز: سوريا تخطط لطرح رخصة جديدة للهواتف المحمولة

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية اليوم الجمعة إن سوريا تدرس طرح رخصة جديدة للهواتف المحمولة في مزاد علني، وذلك في إطار "خطط الحكومة الطموحة لتحديث بنيتها التحتية القديمة للاتصالات".

ونقلت الصحيفة عن وثيقة صادرة عن وزارة الاتصالات السورية أن المزود الجديد للخدمة "سوف يستحوذ على إحدى شركتي خدمات الهاتف المحمول الحاليتين، بما في ذلك شبكتها ومشتركيها".

وأوضحت "فايننشال تايمز" أن شبكة الهواتف المحمولة في سوريا تسيطر عليها منذ سنوات شركتا "إم تي إن" و"سيريتل"، ونقلت عن مصدر مطلع أن دمشق تعمل منذ شهور على تذليل العقبات القانونية التي منعت دخول شركات جديدة إلى سوق خدمات الهواتف المحمولة في البلاد.

الشركات المرشحة

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر مطلع أن الشركات التي تجري محادثات مع الحكومة السورية تشمل شركات زين الكويتية، وأوريدو القطرية، وفودافون البريطانية.

وأضافت أن شركتي زين وأوريدو لم تعلقا بشكل فوري على الأمر، فيما قالت شركة فودافون للصحيفة إنها "غير مهتمة بالحصول على ترخيص".

وسيكون آخر موعد لتقديم ملفات الشركات المعنية بالمزاد العلني هو 23 فبراير/شباط المقبل.

تأهيل البنية التحتية

وأفادت "فايننشال تايمز" بأن الحكومة السورية تجري مباحثات مع بنك قطر الوطني، وهيئة التمويل الدولية، وهي الذراع التمويلي للبنك الدولي، لدعم الخطوة.

ومن المنتظر أن تتضمن الصفقة الجديدة رسم ترخيص بقيمة 700 مليون دولار واستثمارات بقيمة 500 مليون دولار لتطوير شبكة الهاتف المحمول في سوريا لتتوافق مع زيادة الطلب على البيانات.

ووفق الوثيقة الصادرة عن وزارة الاتصالات السورية، فإنه من الضروري الحصول على استثمارات جديدة وكبيرة لتحسين نوعية الخدمة، وتوسيع نطاق التغطية، وتجهيز شبكة الهواتف المحمولة للتوافق مع الجيل الجديد من التكنولوجيا.

وكان الكونغرس الأمريكي ألغى العقوبات المفروضة على سوريا في الشهر الماضي، الأمر الذي أعطى دفعة قوية لجهود الحكومة السورية لإعادة بناء البنية التحتية لمختلف القطاعات.

خطط أوسع لوزارة الاتصالات

تأتي جهود تطوير خدمات الهواتف المحمولة في سوريا في إطار خطط أوسع لوزارة الاتصالات السورية لتطوير البنية التحتية بسرعة، بعد أن تعرضت لعقود من الإهمال وسوء الإدارة في ظل حكم بشار الأسد.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قد أشارت في تقارير سابقة إلى تعطل شبكة الإنترنت في مناطق مختلفة من سوريا، من بينها درعا والسويداء، ونقلت عن مسؤولين بالشركة السورية للاتصالات تصريحات بوجود حاجة لاستثمارات كبيرة لتطوير شبكة الإنترنت التي عانت من الإهمال لعقود طويلة.