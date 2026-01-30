شيفرون تبحث فرص التنقيب عن الخام في العراق وليبيا

قال الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون الأمريكية مايك ويرث، اليوم الجمعة، إن الشركة تجري محادثات مع حكومتي العراق وليبيا لتقييم فرص التوسع في قطاع النفط، سواء عبر حقول قائمة قيد الإنتاج، أو من خلال فرص جديدة في مجال التنقيب.

ونقلت رويترز عن ويرث قوله إن شيفرون تدرس إمكانات العمل في ليبيا والعراق ضمن بحثها عن فرص استثمارية يمكن أن تعزز محفظتها من الأصول النفطية.

وأشار المسؤول عن عملاق النفط الأمريكي إلى أن شيفرونتحتاج إلى رؤية واضحة لجدوى العوائد على الاستثمار قبل المضي قدماً في أي التزامات جديدة في العراق أو ليبيا، في إشارة إلى أهمية الاستقرار والوضوح الاقتصادي في قرارات التوسع.

ويأتي هذا التوجه، في وقت تسعى فيه شركات الطاقة العالمية إلى موازنة استثماراتها بين الأصول القائمة والفرص الجديدة، مع التركيز على المشاريع القادرة على تحقيق عوائد مجزية ضمن بيئات تشغيل معقدة.