بخسائر قياسية.. الذهب يهوي بتعاملات اليوم 12% والفضة 30%

أوردت وكالة رويترز أن أسعار الذهب والفضة سجلت اليوم الجمعة خسائر قياسية في التعاملات الفورية، إذ يتجه المعدن الأصفر لتسجيل أسوأ أداء يومي منذ 1983، وقد انخفض سعره اليوم 12% في أحدث المعاملات.

كما واصلت الفضة خسائرها في المعاملات الفورية، وهوت بأكثر من 30% إلى 80.4 دولارا للأوقية، وكانت الفضة سجلت مستوى قياسيا مرتفعا أمس الخميس عند 121.64 دولارا للأوقية.

وانخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة لفترة ‍وجيزة إلى أقل من 5 آلاف دولار للأوقية، مع ارتفاع الدولار عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن اختيار كيفين وارش مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي).

قرار ترمب

وارتفع الدولار بعد أن وقع اختيار ترمب على وارش، العضو السابق في ​مجلس الاحتياطي الفدرالي، والذي يُنظر إليه على أنه يميل نسبيا ‌إلى التشديد النقدي، لقيادة البنك المركزي الأمريكي عند انتهاء ولاية جيروم باول في مايو/أيار المقبل.

ولامس الذهب مستوى لم يبلغه من قبل عند 5594.82 دولارا أمس الخميس، وكان لا يزال يتجه نحو الارتفاع (17% ‌هذا الشهر)، محققا مكاسب للشهر السادس على التوالي.

وارتفع مؤشر الدولار 0.4% متعافيا من أدنى مستوى له في 4 سنوات، ‌والذي بلغه في وقت سابق من هذا الأسبوع. ⁠ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب، المسعر بالعملة الأمريكية، بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقالت سوكي كوبر رئيسة قسم أبحاث السلع العالمية في بنك ستاندرد تشارترد، إن محفزات عمليات البيع (الذهب) قد تكون مزيجا من العوامل، ومنها إعلان رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي المقبل، وبيانات الاقتصاد الكلي.

وأضافت كوبر "سواء نظرنا إلى الدولار أو توقعات العوائد الحقيقية، فإن مزيجا من هذه العوامل ساهم في تحفيز عمليات جني الأرباح".