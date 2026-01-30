ترمب يستعد لإعلان كيفين وارش رئيسا للاحتياطي الفدرالي

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يستعد للإعلان مساء اليوم عن اختياره كيفين وارش (55 عاما) رئيسا لمجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي).

ومن المنتظر أن يخلف وارش، وهو عضو سابق في مجلس الاحتياطي الفدرالي، الرئيس الحالي للمركزي الأميركي جيروم باول الذي تنتهي ولايته في مايو/آيار المقبل، وقال مصدر لوكالة رويترز إن وارش التقى ترمب في البيت الأبيض.

وأوضحت الصحيفة أن اختيار رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي من أهم القرارات التي يتخذها ترمب بخصوص الفريق المسؤول عن السياسات الاقتصادية للبيت الأبيض وذلك نظرا للدور المهم الذي يقوم به رئيس المجلس في التصدي للأزمات المالية، وتحديد سعر الفائدة، وهو قرار "يؤثر على كل جانب من جوانب الاقتصاد والأسواق" وفق "وول ستريت جورنال.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الدولار ارتفع اليوم الجمعة، وتراجع سعر الذهب بعد التقارير عن اختيار وارش لرئاسة الاحتياطي الفدرالي، ما يعبر عن ارتياح في الأسواق لهذا الاختيار.

وذكرت "فايننشال تايمز" أن أسعار الذهب انخفضت اليوم بأكثر من 6% لتصل إلى 5064 دولارا للأوقية (الأونصة)، بينما ارتفع الدولار بنسبة 0.4% مقابل سلة من العملات الرئيسية.

"يحظى باحترام كبير"

وأضافت "وول ستريت جورنال" أن ترمب سبق أن فكر في اختيار وارش لهذا المنصب منذ 8 سنوات خلال ولايته الرئاسية الأولى ولكنه اختار باول، وهو ما أشار إليه ترمب بشكل غير مباشر بقوله "كثيرون يعتقدون بأن هذا الشخص (كيفين وارش) كان يمكن أن يكون بهذا المنصب قبل بضع سنوات".

وأضاف ترمب أن من اختاره لقيادة الاحتياطي الفدرالي "يحظى باحترام كبير، ومعروف للجميع في عالم المال".

إعلان

ويجب أن يوافق مجلس الشيوخ على ترشيح ترامب لخليفة باول.

ووجه ترمب مرارا انتقادات حادة إلى باول بسبب عدم تخفيض سعر الفائدة بصورة أسرع، وسبق أن وصفه بأنه "متأخر جدا" في القرارات الخاصة بخفض الفائدة، والتي تم تثبيتها في الاجتماع الأخير للاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع، بعد أن خفضها ثلاث مرات متتالية في العام الماضي.

وسبق لوارش أن قال العام الماضي إنه يجب على مجلس ‌الاحتياطي الفدرالي أن يخفض أسعار الفائدة أكثر مما فعل.

وأشارت الصحيفة إلى أن وارش كان من أبرز المرشحين للمنصب، بالإضافة إلى كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض، لكن الكفة مالت لصالح وارش بعد أن أعلن ترمب في وقت سابق هذا الشهر أنه يفضل أن يبقى هاسيت في منصبه الحالي.

من هو كيفين وارش؟