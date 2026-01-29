استقرار في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس في تعاملات السوق الموازية في المدن السورية، وواصل البنك المركزي تثبيت سعر الصرف لدى البنوك.

أسواق كبريات المدن

استقر سعر صرف الليرة مقابل الدولار في كبريات الحواضر السورية -بما في ذلك دمشق وحلب وإدلب– عند 11 ألفا و680 ليرة عند الشراء، و11 ألفا و70 ليرة عند البيع، وهي مستويات إغلاق أمس الأربعاء.

استقر سعر صرف الليرة في مدينة الحسكة (شمال شرقي البلاد) عند 11 ألفا و950 ليرة عند الشراء، و12 ألف ليرة عند البيع.

سعر صرف الليرة بالبنوك

واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار في تعاملات البنوك عند 11 ألف ليرة عند الشراء، و11 ألفا و110 ليرات عند البيع، في الوقت الذي يواصل فيه استبدال الليرة الجديدة بالليرة القديمة، حاذفا بذلك صفرين من العملة القديمة.

عند حساب سعر الصرف بالعملة الجديدة، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي اليومية، يبلغ سعر صرف الليرة الجديدة مقابل الدولار 110 ليرات عند الشراء، و111 ليرة عند البيع.

العملة الجديدة

يستمر إحلال العملة الجديدة محل القديمة في المؤسسات المصرفية، وتواصل جميع البنوك -بما فيها المركزي- طوال أيام الأسبوع العمل على هذا الأمر، وذلك خلال مهلة مدتها 90 يوما مخصصة للاستبدال بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة في هذا الصدد.

أسعار الذهب في سوريا

ارتفعت أسعار الذهب في السوق السورية اليوم الخميس بمقدار ألف ليرة (نحو 0.1 دولار) للغرام الواحد من عيار 21.

وحسب النشرة الصادرة عن جمعية الصاغة -وحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)- فإن الأسعار سجلت المستويات الآتية:

غرام عيار 21 : 18 ألفا و600 ليرة (نحو 1.6 دولار) عند البيع، و18 ألف ليرة (نحو 1.5 دولار) عند الشراء.

: 18 ألفا و600 ليرة (نحو 1.6 دولار) عند البيع، و18 ألف ليرة (نحو 1.5 دولار) عند الشراء. غرام عيار 18: 15 ألفا و900 ليرة (نحو 1.4 دولار) عند البيع، و15 ألفا و300 ليرة (نحو 1.3 دولار) عند الشراء.