مستوى قياسي للطلب على الذهب في 2025.. ما توقعات 2026؟

وصل الطلب على الذهب إلى مستويات غير مسبوقة العام الماضي بعدما أدت المخاوف المرتبطة بعدم الاستقرار والتجارة إلى ارتفاع الاستثمارات، إلا أن الزيادات القياسية التي شهدتها الأسعار قلصت الإقبال من جانب مشتري المشغولات.

وذكر مجلس الذهب العالمي -اليوم الخميس- أن الطلب العالمي ارتفع 1% في 2025 إلى 5002 طن وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وقفزت أسعار المعدن النفيس 64% في عام 2025 بسبب الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة للتوترات الجيوسياسية وتراجع الثقة في الدولار.

وقال كبير خبراء استراتيجيات السوق في المجلس جون ريد: "سيكون السؤال الأكبر هذا العام هو ما إذا كان الطلب الاستثماري سيظل قويا بما يكفي للحفاظ على قوة سوق الذهب".

يتوقع المجلس عاما آخر من التدفقات القوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب والطلب القوي على السبائك والعملات الذهبية.

وشهدت صناديق الاستثمار المتداولة تدفقات بلغت 801 طن من الذهب في عام 2025، بينما قفز الطلب على السبائك والعملات 16% إلى أعلى مستوى له في 12 عاما.

وارتفع إجمالي الطلب على الاستثمار في الذهب 84% إلى مستوى قياسي بلغ 2175 طنا في عام 2025.

توقعات 2026

مع ذلك، يتوقع المجلس أن تؤثر الأسعار القياسية المرتفعة على الطلب على المشغولات هذا العام، وأن تؤدي إلى تباطؤ مشتريات البنوك المركزية إلى 850 طنا من 863 طنا في 2025، على الرغم من أن مشترياتها لا تزال مرتفعة مقارنة بمستوى ما قبل عام 2022.

وانخفض الطلب على المشغولات الذهبية 18% في عام 2025، مع انخفاض المشتريات في الصين بنسبة 24% إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009.

أسعار التداول

وفي وقت كتابة هذا التقرير، ارتفعت أسعار الذهب 1.74% إلى 5512.47 دولار بعد أن اقترب خلال تداولات اليوم من مستوى 5600 دولارا عندما سجل 5595.44 دولارا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وزادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل/نيسان بنسبة 3.71% إلى 5539.50 دولارا.

ونقلت رويترز عن محلل السوق لدى "آي جي"، توني سيكامور توقعه أن تظل الأساسيات داعمة طوال عام 2026، مما يجعل أي انخفاضات فرصا جذابة للشراء".

وقال محللون في "أو سي بي سي" في مذكرة: "أدى ارتفاع أعباء الديون الحكومية ⁠والمخاوف الجيوسياسية وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات إلى تسريع إعادة تقييم دور الذهب في المحافظ الاستثمارية".

وأضافوا: "لم ​يعد الذهب مجرد وسيلة للتحوط من الأزمات أو التضخم؛ بل أصبح يُنظر إليه بشكل ‍متزايد على أنه أصل محايد وموثوق به لتخزين القيمة، كما أنه يوفر تنويعا عبر نطاق أوسع من أنظمة الاقتصاد الكلي".