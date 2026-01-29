مستوى قياسي جديد.. أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

قفز سعر ‌الذهب في المعاملات الفورية إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 5500 ‍دولار للأوقية اليوم الخميس، مواصلا ارتفاعه الحاد مع تهافت المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط حالة من الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، وسجلت الفضة أيضا أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.9% إلى 5554.76 دولارا ⁠للأوقية (الأونصة) بعد بلوغه 5591.61 دولارا في وقت سابق.

كما زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 118.36 دولارا للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 120 دولارا في وقت سابق.

وفي مصر، سجَّل عيار 21 الأكثر تداولا في البلاد 7200 جنيه للغرام في تعاملات اليوم الخميس.

وهذه أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع "آي صاغة"، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب: