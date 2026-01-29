أسعار النفط في أعلى مستوياتها منذ 5 أشهر

قفزت أسعار النفط العالمية اليوم الخميس لأعلى مستوياتها منذ 5 أشهر، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.42% لتناهز 70.7 دولارا للبرميل، في حين زادت أسعار عقود الخام الأمريكي بنسبة 3.4% تقريبا لتلامس 65.3 دولارا للبرميل.

وجاء هذا الصعود جراء استمرار المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات العالمية، في حال قررت أمريكا شن هجوم عسكري على إيران، أحد أكبر منتجي النفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ويقول المحلل خورخي ليون من مؤسسة "ريستاد إنرجي للطاقة": إن "سرعة تفاعل أسعار النفط تشير إلى أن الأسواق تنظر إلى تحرك عسكري أمريكي ضد إيران على أنه خطر حقيقي ووشيك"، مضيفا أن "احتمال تدخل مباشر" يتزايد.

الأضرار الجانبية

ويرى المحلل جون إيفانز، المحلل من مؤسسة "بي في إم"، أن "القلق الفوري (للسوق) مرتبط بالأضرار الجانبية التي ستحدث إذا هاجمت إيران جيرانها أو -وهذا هو الأكثر أهمية- إذا أغلقت مضيق هرمز أمام 20 مليون ‌برميل من النفط يوميا التي تمر عبره".

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن إيران هي ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد السعودية والعراق.

وقال محللون بـ"سيتي بنك" في مذكرة أمس الأربعاء: "أدى احتمال تعرّض إيران للقصف إلى تصاعد العلاوة الجيوسياسية لأسعار النفط 3 إلى 4 دولارات (للبرميل)"، وأضافوا أن المزيد من التصعيد الجيوسياسي قد يدفع أسعار خام برنت للارتفاع إلى 72 دولارا للبرميل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.