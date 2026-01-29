اقتصاد|اليابان

تويوتا تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025

YOKOHAMA, JAPAN - JULY 07: The Toyota logo is seen on a vehicle at a port on July 07, 2025 in Yokohama, Japan. U.S. President Donald Trump said last week he doubts a trade deal with Japan can be reached before the July 9 deadline, and he threatened to impose a "30% or 35%" tariff on Japan if an agreement is not reached by then. (Photo by Tomohiro Ohsumi/Getty Images)
تويوتا باعت 11.3 مليون سيارة في العام 2025 (غيتي إيميجز)
احتفظت شركة تويوتا موتورز بلقب أكبر شركة مصنعة للسيارات في العالم من حيث المبيعات للعام السادس على التوالي، بعد أن باعت 11.3 مليون سيارة على مستوى العالم خلال عام 2025، محققة رقما قياسيا جديدا.

وقالت الشركة إن مبيعات المجموعة العالمية ارتفعت بنسبة 4.6% مقارنة بالعام السابق، وتشمل سيارات العلامة التجارية ليكزس، إضافة إلى وحدات دايهاتسو وهينو موتورز للشاحنات.

وجاءت فولكس فاغن غروب الألمانية منافسة تويوتا في المرتبة الثانية، بعدما أعلنت هذا الشهر تراجع مبيعاتها بنسبة 0.5% في 2025 إلى أقل قليلا من 9 ملايين سيارة، في ظل جهود خفض التكاليف داخل السوق الألمانية واشتداد المنافسة في الصين.

GENEVA, SWITZERLAND - MARCH 02: A Lexus logo is displayed during the Geneva Motor Show 2016 on March 2, 2016 in Geneva, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/Getty Images)
ارتفعت مبيعات سيارات تويوتا وليكزس بنسبة 3.7% لتصل إلى 10.5 ملايين سيارة (غيتي )

طلب قوي

وكان نمو مبيعات تويوتا مدفوعا أساسا بالطلب القوي في الولايات المتحدة واليابان، اللتين استحوذتا معا على أكثر من خُمسي مبيعات الشركة عالميا.

وارتفعت مبيعات سيارات تويوتا وليكزس بنسبة 3.7% لتصل إلى 10.5 ملايين سيارة، وهو مستوى قياسي، مدعومة بالإقبال المتزايد على السيارات الهجينة في السوق الأمريكية.

كما قفزت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة بنسبة 14.2% لتصل إلى نحو 615 ألف سيارة.

وفي الصين، سجلت مبيعات تويوتا زيادة طفيفة بنسبة 0.2%، في أول مرة منذ 4 سنوات لا تشهد فيها تراجعا، رغم المنافسة الحادة في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وبلغت حصة السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء 42% من إجمالي مبيعات تويوتا عالميا، في حين لم تتجاوز حصة السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات 1.9%.

المصدر: رويترز

