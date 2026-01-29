الذهب قرب 5600 دولار والفضة تواصل رحلة الصعود

اقترب الذهب من مستوى 5600 دولار -اليوم الخميس- مع الإقبال على أصول الملاذ الآمن وسط تهافت المستثمرين على أصول الملاذ الآمن في ظل حالة من الضبابية الجيوسياسية ‍والاقتصادية، فيما اقتربت الفضة من اختراق حاجز 120 دولارا.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 5551.2 دولارا للأوقية (الأونصة)- وقت كتابة التقرير- بعد أن بلغ 5595.4 دولار في وقت سابق من تعاملات اليوم.

وارتفعت عقود الذهب تسليم أبريل/ نيسان 4.7% إلى 5591 دولارا، بعدما كانت قد بلغت نحو 5625.9 دوارا خلال تعاملات اليوم.

وقال محللون في "أو سي بي سي في مذكرة: "أدى ارتفاع أعباء الديون الحكومية ⁠والمخاوف الجيوسياسية وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات إلى تسريع إعادة تقييم دور الذهب في المحافظ الاستثمارية".

وأضافوا "لم ​يعد الذهب مجرد وسيلة للتحوط من الأزمات أو التضخم؛ بل أصبح يُنظر إليه بشكل ‍متزايد على أنه أصل محايد وموثوق به لتخزين القيمة، كما أنه يوفر تنويعا عبر نطاق أوسع من أنظمة الاقتصاد الكلي".

وكسر الذهب حاجز 5000 دولار للمرة الأولى يوم الاثنين وارتفع بأكثر من 10% حتى الآن هذا الأسبوع، مدفوعا بمزيج ‍من العوامل منها الطلب ⁠القوي على أصول الملاذ الآمن وعمليات شراء قوية من البنوك المركزية وتراجع الدولار.

"التراجع ليس بعيدا"

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى "آي جي" على الرغم من أن طبيعة الارتفاع تشير إلى أن التراجع ليس بعيدا، فمن المتوقع أن تظل الأساسيات داعمة طوال عام 2026، مما يجعل أي انخفاضات فرصا جذابة للشراء".

ولا يزال التوتر الجيوسياسي قائما بعد أن حث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران -أمس الأربعاء- على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن الأسلحة النووية، وإلا فإن الهجوم ​الأمريكي التالي سيكون أسوأ بكثير.

وردت طهران بالتوعد بضرب الولايات المتحدة وإسرائيل ومن يدعمهما.

من ناحية ‌أخرى، قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أمس كما كان متوقعا على نطاق واسع.

وعزز المتعاملون توقعاتهم بخفض البنك المركزي الأمريكي تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في يونيو/حزيران المقبل لكن ليس قبل ذلك.

وقال رئيس المركزي الأمريكي جيروم ‌باول إن التضخم في ديسمبر/كانون الأول كان على الأرجح أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

ويستفيد الذهب -وهو وسيلة تقليدية للتحوط من ‌عدم اليقين والتضخم- من أسعار الفائدة المنخفضة.

وارتفع سعر المعدن النفيس- الذي ⁠لا يدر عائدا- بأكثر من 27% حتى الآن هذا العام، بعد مكاسب بلغت 64% في 2025.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى

زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 118.4 دولارا للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند ‌119.34 دولار في وقت سابق.

وتلقت الأسعار دعما من طلب المستثمرين الباحثين عن بدائل أرخص للذهب، إلى جانب نقص

المعروض وزخم الشراء. وقفز المعدن بأكثر من 60% حتى الآن هذا العام.