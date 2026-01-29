أفاد موقع "ذا إنفورميشن" أن شركات إنفيديا وأمازون ومايكروسوفت تجري محادثات لاستثمار ما ⁠يصل إلى 60 مليار دولار ​في شركة "أوبن إيه آي".

ونقل الموقع -أمس الأربعاء- عن مصدر مطلع أن إنفيديا -وهي مستثمر حالي تستخدم رقائقها في تشغيل نماذج أوبن إيه آي ⁠للذكاء الاصطناعي- تخوض محادثات لاستثمار ما يصل إلى 30 مليار دولار.

وقال التقرير إن مايكروسوفت -التي تدعم الشركة منذ فترة طويلة- تجري محادثات لاستثمار أقل من 10 مليارات ​دولار، وفق ما أوردت رويترز.

وأضاف أن ‌أمازون -التي ستكون مستثمرا جديدا- تعقد مناقشات لاستثمار أكثر من 10 مليارات دولار، وربما أكثر من 20 ‌مليار دولار.

وذكر التقرير أن "أوبن إيه آي" على ‌وشك تلقي شروط ⁠الاستثمار من هذه الشركات.

وتسعى الشركة إلى جمع 100 مليار دولار لتمويل الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تكاليف مرتفعة

وتواجه "أوبن إيه آي" ارتفاعا في تكاليف تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي مع اشتداد المنافسة من غوغل التابعة لشركة ألفابت.

وفي وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا والمستثمرون لضخ مليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي، أطلق السير ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لشركة "ديب مايند" التابعة لـ"غوغل"، تحذيرا واضحا من أن وتيرة الاستثمار في بعض جوانب القطاع تبدو "شبيهة بفقاعة".

وفي حديث لصحيفة "فايننشال تايمز" على هامش منتدى دافوس، قال هاسابيس إن جزءا من التمويل "انفصل عن الواقع التجاري".

ورغم هذا التحذير، شدد هاسابيس على أن غوغل في موقع قوي، وقال: "إذا انفجرت الفقاعة سنكون بخير".

وأضاف قبل أيام أن المجموعة تملك "نشاطا مذهلا يمكننا إضافة خصائص الذكاء الاصطناعي إليه وزيادة الإنتاجية".