العملات الآسيوية عند أعلى مستوى مقابل الدولار في 6 أشهر

BEIJING, CHINA - MAY 15: (CHINA OUT) One dollar and 100 yuan notes are on display at a bank on May 15, 2006 in Beijing, China. China's official exchange rate rose today to 7.9982 yuan per U.S. dollar, its highest level since a revaluation in last July, the government said. (Photo by China Photos/Getty Images)
أوراق نقدية من الدولار وفئة 100 يوان في أحد البنوك في العاصمة الصينية بكين (غيتي)
Published On 28/1/2026
آخر تحديث: 18:06 (توقيت مكة)

بلغت عملات الأسواق الناشئة في آسيا أعلى مستوياتها منذ يوليو/تموز الماضي مع تسارع وتيرة خفض قيمة الدولار، في ظل انتقادات الرئيس دونالد ترمب لبعض عملات المنطقة.

وارتفع مؤشر بلومبيرغ للدولار الآسيوي بنسبة تصل إلى 0.4% عند 92.91 دولارا خلال تعاملات اليوم قبل أن يتراجع قليلا إلى 92.78، وقت كتابة التقرير.

وسجل مؤشر مورغان ستانلي (MSCI) لعملات الأسواق الناشئة مستوى قياسيا جديدا عند 1874.63 نقطة، وانخفض الدولار بعد أن أشار ترمب إلى ارتياحه لهذا الانخفاض، منتقدا الصين واليابان لرغبتهما في خفض قيمة عملتيهما.

A U.S. one-hundred dollar bill sits on a pile of Chinese one-hundred yuan banknotes in this arranged photograph taken in Hong Kong, China, on Monday, July 20, 2015. The yuan has proven to be among the more resilient emerging-market currencies this year, having fallen less than 0.1 percent versus the dollar as China cut interest rates and the U.S. prepared to raise.
الدولار تراجع مع إعلان ترمب ارتياحه لانخفاض عملة بلاده (غيتي)

المحفز الرئيسي

ونقلت بلومبيرغ عن كبير استراتيجيي أسواق آسيا والمحيط الهادئ في بنك نيويورك، وي خون تشونغ، قوله: "يُعد ضعف الدولار في الليل المحفز الرئيسي لقوة عملات آسيا والمحيط الهادئ عند الافتتاح، إلى جانب عوامل أساسية أخرى مثل زخم انتعاش النمو -لا سيما في قطاع التكنولوجيا- واستمرار تدفق رؤوس الأموال إلى المنطقة".

وأضاف أن قوة العملات الآسيوية قد تُخفف من حدة تراجع عملات مثل البيزو الفلبيني والروبية الهندية والروبية الإندونيسية، التي تعاني من انخفاض في قيمتها، نتيجة تأثير العجز المالي والسياسات المالية.

ورفع بنك الشعب الصيني -يوم الأربعاء- سعر صرف اليوان المرجعي اليومي بأكبر قدر له منذ أغسطس/آب، بعد انخفاض الدولار خلال الليل.

ويأتي هذا بعد أن تجاوز سعر صرف اليوان اليومي عتبة 7 يوانات للدولار الأسبوع الماضي.

وانخفض مؤشر بلومبيرغ للدولار الفوري إلى أدنى مستوى له منذ مارس/آذار 2022 أمس الثلاثاء، مواصلا بذلك تراجعه الذي بدأ في وقت سابق من هذا الأسبوع.

زخم المضاربات

اكتسبت عمليات المضاربة على انخفاض قيمة العملات زخما مدفوعة بتكهنات بأن السلطات الأمريكية قد تكون على استعداد للتعاون مع نظيرتها اليابانية لدعم الين، وبالتالي فهي منفتحة على انخفاض قيمة الدولار.

وقال استراتيجي العملات في بنك أوفرسيز-تشاينيز، كريستوفر وونغ: "تصريحات ترمب الأخيرة بشأن الدولار زادت من ضعف الدولار".

وأضاف أن مخاطر الدولار مقابل عملات آسيا باستثناء اليابان "تميل بشكل غير متماثل نحو الجانب السلبي" ما لم تحدث مفاجأة متشددة من مجلس الاحتياطي الاتحادي أو تتعرض معنويات المخاطرة لضربة.

المصدر: بلومبيرغ + مواقع إلكترونية

