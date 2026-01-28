العملات الآسيوية عند أعلى مستوى مقابل الدولار في 6 أشهر

بلغت عملات الأسواق الناشئة في آسيا أعلى مستوياتها منذ يوليو/تموز الماضي مع تسارع وتيرة خفض قيمة الدولار، في ظل انتقادات الرئيس دونالد ترمب لبعض عملات المنطقة.

وارتفع مؤشر بلومبيرغ للدولار الآسيوي بنسبة تصل إلى 0.4% عند 92.91 دولارا خلال تعاملات اليوم قبل أن يتراجع قليلا إلى 92.78، وقت كتابة التقرير.

وسجل مؤشر مورغان ستانلي (MSCI) لعملات الأسواق الناشئة مستوى قياسيا جديدا عند 1874.63 نقطة، وانخفض الدولار بعد أن أشار ترمب إلى ارتياحه لهذا الانخفاض، منتقدا الصين واليابان لرغبتهما في خفض قيمة عملتيهما.

المحفز الرئيسي

ونقلت بلومبيرغ عن كبير استراتيجيي أسواق آسيا والمحيط الهادئ في بنك نيويورك، وي خون تشونغ، قوله: "يُعد ضعف الدولار في الليل المحفز الرئيسي لقوة عملات آسيا والمحيط الهادئ عند الافتتاح، إلى جانب عوامل أساسية أخرى مثل زخم انتعاش النمو -لا سيما في قطاع التكنولوجيا- واستمرار تدفق رؤوس الأموال إلى المنطقة".

وأضاف أن قوة العملات الآسيوية قد تُخفف من حدة تراجع عملات مثل البيزو الفلبيني والروبية الهندية والروبية الإندونيسية، التي تعاني من انخفاض في قيمتها، نتيجة تأثير العجز المالي والسياسات المالية.

ورفع بنك الشعب الصيني -يوم الأربعاء- سعر صرف اليوان المرجعي اليومي بأكبر قدر له منذ أغسطس/آب، بعد انخفاض الدولار خلال الليل.

ويأتي هذا بعد أن تجاوز سعر صرف اليوان اليومي عتبة 7 يوانات للدولار الأسبوع الماضي.

وانخفض مؤشر بلومبيرغ للدولار الفوري إلى أدنى مستوى له منذ مارس/آذار 2022 أمس الثلاثاء، مواصلا بذلك تراجعه الذي بدأ في وقت سابق من هذا الأسبوع.

زخم المضاربات

اكتسبت عمليات المضاربة على انخفاض قيمة العملات زخما مدفوعة بتكهنات بأن السلطات الأمريكية قد تكون على استعداد للتعاون مع نظيرتها اليابانية لدعم الين، وبالتالي فهي منفتحة على انخفاض قيمة الدولار.

إعلان

وقال استراتيجي العملات في بنك أوفرسيز-تشاينيز، كريستوفر وونغ: "تصريحات ترمب الأخيرة بشأن الدولار زادت من ضعف الدولار".

وأضاف أن مخاطر الدولار مقابل عملات آسيا باستثناء اليابان "تميل بشكل غير متماثل نحو الجانب السلبي" ما لم تحدث مفاجأة متشددة من مجلس الاحتياطي الاتحادي أو تتعرض معنويات المخاطرة لضربة.