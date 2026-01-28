مصر تعلن خطة إنتاج السكر الأبيض للموسم الحالي

أعلنت الحكومة المصرية أنها تستهدف توريد نحو ستة ملايين طن من قصب السكر خلال موسم حصاد هذا العام.

ونقلت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، عن الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية بوزارة التموين قوله إن الشركة تستهدف خلال موسم حصاد قصب السكر الجاري توريد نحو ستة ملايين طن من المحصول، لإنتاج كميات تتراوح بين 650 و675 ألف طن من السكر الأبيض، إلى جانب عدد من منتجات الصناعات التكاملية القائمة على مخلفات صناعة السكر.

وأضاف أن المصانع تعمل بنظام ثلاث ورديات يوميا على مدار 24 ساعة، بما يضمن انتظام تسلّم المحصول وتحقيق المستهدفات الإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من الطاقات التشغيلية خلال الموسم.

بدوره، قال الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الشركة قامت بسداد قيمة الكميات الموردة كلها للمزارعين فور التوريد إلى المصانع التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية، مشيرا إلى التزام الشركة الكامل بصرف مستحقات المزارعين خلال ساعات قليلة من التوريد.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية تسلُّم محصول قصب السكر من المزارعين عبر مصانع شركات السكر، حيث تم تسلُّم 630 ألف طن قصب من المزارعين منذ بدء موسم حصاد 2025/ 2026 حتى الآن، كما تم إنتاج 53 ألفا و500 طن من السكر الأبيض من الكميات المستلمة بمصانع الصناعات التكاملية، في إطار الخطة الإنتاجية المعتمدة للموسم الحالي.

وبلغ سعر كيلو السكر الأبيض، الأربعاء، في المجمعات الاستهلاكية بين 28 و39 جنيها (أقل من دولار) للكيلو.