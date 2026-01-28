"قيمته رائعة".. الدولار يواجه أزمة ثقة بسبب تصريحات ترمب

يواجه الدولار "أزمة ثقة" وتحرك بالقرب من أدنى مستوياته في أربع سنوات – اليوم الأربعاء – بعد أن ‍تجاهل الرئيس دونالد ترمب تراجعه في الآونة

الأخيرة، مما أدى إلى تزايد بيع العملة الأمريكية وارتفاع الين واليورو والجنيه الإسترليني.

وتجاوز اليورو مستوى 1.2 دولار للمرة الأولى منذ عام 2021، وتراجع قليلا خلال الجلسة مسجلا 1.2015 دولارا.

واقترب الجنيه الإسترليني ⁠من أعلى مستوى منذ عام 2021 مسجلا 1.3823 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وسجل مؤشر الدولار -​الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية- 95.940 نقطة بعد انخفاضه ‍بأكثر من 1% في الجلسة

السابقة عندما وصل إلى أدنى مستوى في أربع سنوات عند 95.566.

وقال ترمب – أمس الثلاثاء – إن قيمة الدولار "رائعة"، وذلك عندما سُئل عما إذا كان يعتقد أنه انخفض أكثر من اللازم.

واعتبر المتعاملون تعليقاته بمثابة ⁠إشارة لبيع العملة بقوة.

ولم تكن تعليقات ترمب جديدة كليا، لكنها جاءت في وقت يتعرض فيه الدولار لضغوط مع تأهب المتعاملين لتدخل منسق محتمل من جانب السلطات الأمريكية واليابانية لتثبيت الين.

وقال كايل رودا كبير محللي السوق لدى كابيتال دوت كوم "يظهر ذلك وجود أزمة ثقة في الدولار الأمريكي ويبدو أنه في الوقت الذي تتمسك فيه إدارة ترمب بسياستها التجارية والخارجية والاقتصادية غير المنتظمة، قد يستمر هذا الضعف".

وخلال العام الأول من توليه منصب الرئيس لولاية ثانية، أدى نهج ترمب المتقلب تجاه التجارة والدبلوماسية الدولية فضلا عن هجومه على مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تراجع الدولار بأكثر من 9%، ليسجل أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2017.

وبدأ العام الجديد على تراجع، إذ انخفض بالفعل بنحو ‌2.3% في يناير/كانون الثاني مع الزيادات الضخمة في الإنفاق العام التي أقلقت المستثمرين.

وقال رودا "يتعارض ضعف الدولار مع الأساسيات ‌القوية الأخرى. فالاقتصاد الأمريكي لا يزال ممتازا، ومن المفترض أن يعكس الدولار ذلك. ولكنه لا يفعل بسبب نهج ترمب".

وسينصب تركيز المستثمرين على قرار مجلس ‌الاحتياطي الفدرالي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم.

وتلقى ⁠الين الياباني مزيدا من الدعم من عمليات بيع الدولار وسجل 152.60 مقابل العملة الأمريكية بعد ارتفاعه بأكثر من 1% في الجلسة السابقة.

ويحوم بالقرب من أعلى مستوى له في 3 أشهر بسبب الحديث عن تدقيق الولايات المتحدة واليابان ‌في أسعار الصرف، وهو ما ينظر إليه غالبا على أنه تمهيد لتدخل رسمي.

وارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.70225 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير/شباط 2023 وسط الضعف واسع النطاق ‍للعملة الأمريكية وبعد أن أظهرت البيانات ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بوتيرة سنوية أسرع في الربع الأخير من العام الماضي، مما دعم توقعات إقدام بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع سعر الفائدة في المدى القريب.