عيار 21 يسجل مستوى قياسيا.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

تجاوز ‌الذهب، اليوم الأربعاء، مستوى 5200 دولار للمرة الأولى، بعد ارتفاعه بأكثر من 3% أمس، مع تراجع العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى في نحو 4 سنوات وسط استمرار المخاوف الجيوسياسية وقبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

وفي مصر، سجل عيار 21 الأكثر تداولا في البلاد 6865 جنيها للغرام في تعاملات اليوم الأربعاء.

وهذه أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع "آي صاغة"، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب:

عيار 24: 7845 جنيها

عيار 22: 7192 جنيها

عيار 21: 6865 جنيها

عيار 18: 5884 جنيها

عيار 14: 4576 جنيها

عيار 12: 3922 جنيها

جنيه الذهب: 54920 جنيها

وصعدت الفضة في المعاملات ‌الفورية 1.9% إلى 115.11 دولارا للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 117.69 دولارا يوم الاثنين. وقفزت بالفعل بنحو 60% منذ بداية العام.