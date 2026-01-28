عيار 21 يسجل مستوى قياسيا.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء
28/1/2026
آخر تحديث: 11:21 (توقيت مكة)
تجاوز الذهب، اليوم الأربعاء، مستوى 5200 دولار للمرة الأولى، بعد ارتفاعه بأكثر من 3% أمس، مع تراجع العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى في نحو 4 سنوات وسط استمرار المخاوف الجيوسياسية وقبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.
وفي مصر، سجل عيار 21 الأكثر تداولا في البلاد 6865 جنيها للغرام في تعاملات اليوم الأربعاء.
وهذه أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع "آي صاغة"، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب:
- عيار 24: 7845 جنيها
- عيار 22: 7192 جنيها
- عيار 21: 6865 جنيها
- عيار 18: 5884 جنيها
- عيار 14: 4576 جنيها
- عيار 12: 3922 جنيها
- جنيه الذهب: 54920 جنيها
وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 115.11 دولارا للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 117.69 دولارا يوم الاثنين. وقفزت بالفعل بنحو 60% منذ بداية العام.
المصدر: الجزيرة + رويترز