اقتصاد|ألمانيا

بعد بريطانيا وكندا.. ألمانيا تعزز علاقاتها الاقتصادية مع الصين

the China and Germany national flags at the 8th China International Import Expo (CIIE) in Shanghai, China, November 5, 2025. REUTERS/Maxim
الصين أكبر شريك تجاري حاليا لألمانيا (رويترز)
Published On 28/1/2026
|
آخر تحديث: 15:21 (توقيت مكة)

حفظ

أظهرت بيانات حديثة أن استثمارات الشركات الألمانية في الصين ارتفعت في عام 2025 إلى أعلى مستوى لها في 4 سنوات، وسط مخاوف من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وذلك في توجه مشابه لما تقوم به دول أخرى حليفة للولايات المتحدة مثل بريطانيا وكندا.

وكشفت البيانات، الصادرة عن معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو)، وفق وكالة رويترز، ⁠أن الاستثمارات في الصين ارتفعت إلى أكثر من 7 مليارات يورو (8 مليارات دولار) بين يناير/​كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2025 بزيادة 55.5% عن نحو 4.5 ‍مليار يورو في عام 2024.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وتظهر هذه البيانات كيف دفعت سياسات ترمب التجارية، وأبرزها الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي، الشركات في ألمانيا – أكبر اقتصاد في أوروبا – إلى تحويل تركيزها إلى الصين، واعتبارها ⁠بديلا.

WUHAN, CHINA - OCTOBER 21: (CHINA OUT) Attendees wear protective masks as they look around the Volkswagen of ID.6 crozz during the Wuhan Motor Show 2021 on October 21, 2021 in Wuhan, Hubei province, China. More than 150 brands took part in the Wuhan Motor Show 2021 Show which started on Thursday. According to local reports, more than 20 domestic electric vehicle brands participated in the exhibition. (Photo by Getty Images)
الصين أحد أهم الأسواق لشركة فولكس فاغن (غيتي)

توسيع النشاط في الصين

وقال ​رئيس قسم السياسة الاقتصادية الدولية في معهد الاقتصاد الألماني يورغن ماتيس لرويترز "تواصل الشركات ‌الألمانية توسيع أنشطتها في الصين، وبوتيرة متسارعة".

وأفادت رويترز الأسبوع الماضي بأن الشركات الألمانية خفضت استثماراتها في الولايات المتحدة إلى النصف تقريبا في العام الأول من ولاية ترمب الثانية.

وذكر ماتيس أن هذا ‌التحول مدفوع أيضا بالمخاوف "من الصراعات الجيوسياسية" التي تدفع الشركات إلى تجميع أعمالها في الصين حتى تتمكن من العمل بشكل أكثر استقلالية في ‌حالة حدوث أي اضطرابات تجارية كبيرة.

وأضاف "تقول العديد من الشركات ‘⁠إذا كنت أنتج في الصين للصين فقط، فأنا أقلل من مخاطر التأثر بالرسوم الجمركية المحتملة وقيود التصدير'".

ولا تزال شركات ألمانية، مثل فولكس فاغن وإنفنيون ومرسيدس بنز، تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية الذي يمثل سوقا هائلة للسيارات والمواد الكيميائية.

HAMBURG, GERMANY - JANUARY 26: German Federal Minister for Economic Aairs and Energy Katherina Reiche attends a signing ceremony and press conference of the energy ministers as part of the 2026 North Sea Summit on January 26, 2026 in Hamburg, Germany. Leaders and energy ministers from Germany, Belgium, Norway, Denmark, Ireland, the United Kingdom, France, Luxembourg and the Netherlands are meeting over energy production in the North Sea and increased energy independence. (Photo by Morris MacMatzen/Getty Images)
كاثرينا ‍رايشه أكدت الحاجة لشركاء جدد (غيتي)

أكبر شريك تجاري لألمانيا

وأظهر ‌تقرير معهد الاقتصاد الألماني، الذي يستند إلى بيانات من البنك المركزي الألماني، أن الرقم الإجمالي للاستثمارات الألمانية في الصين لعام 2025 يفوق أيضا المتوسط للفترة من 2010 إلى 2024، وهو مبلغ 6 مليارات يورو (7.18 مليارات دولار).

إعلان

واستعادت الصين في العام الماضي مكانتها كأكبر شريك تجاري لألمانيا، بعد أن تفوقت عليها الولايات المتحدة في عام 2024 بسبب زيادة الصين لوارداتها.

وفي السياق ذاته قالت وزيرة شؤون الاقتصاد الألمانية كاثرينا ‍رايشه – الثلاثاء – إن على برلين البحث عن شركاء جدد في ظل نظام عالمي يتغير، في إشارة إلى تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأضافت رايشه خلال قمة للطاقة ​في برلين "أصبح العالم أكثر غموضا، وبدأت التحالفات التي كنا نثق بها ونعتمد عليها في الانهيار".

وتابعت "هذا لا يعني التخلي عنها، بل يعني الاستمرار في العمل معا مهما كان ذلك ‍صعبا في ⁠بعض الحالات، والبحث عن شركاء جدد"، وذكرت بشكل خاص أمريكا الجنوبية والهند والشرق الأوسط وكندا وأستراليا ودول آسيوية مثل ماليزيا.

TOPSHOT - Canada's Prime Minister Mark Carney delivers a speech during the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos on January 20, 2026.
كارني انتقد السياسات التي أدت إلى "التصدع" في النظام العالمي (الفرنسية)

توجه مشابه لبريطانيا وكندا

يأتي الإعلان عن هذه البيانات التجارية في برلين في الوقت الذي توجه فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى بكين، مع وفد تجاري كبير يضم ممثلين لعشرات الشركات البريطانية، أملا في إبرام المزيد من الصفقات التجارية في مجالات تمتد من السيارات إلى الأدوية.

وأكد ستارمر أنه "من غير المنطقي" تجاهل العلاقات التجارية مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مؤكدا أن بلاده لن تختار بين الولايات المتحدة والصين.

وفي سياق متصل قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني -يوم الاثنين-، إنه ينبغي النظر لبعض تهديدات ترمب على أنها استعداد مسبق قبل المفاوضات لتجديد اتفاق التجارة الحرة بين الشريكين التجاريين الكبيرين.

وأشار كارني إلى أنهم يدخلون في مراجعة لاتفاق الولايات المتحدة-المكسيك-كندا هذا العام، وقال إنه يتوقع "مراجعة قوية".

وهدد ترمب مطلع الأسبوع بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع  المستوردة من كندا إذا مضت قدما في إبرام صفقة تجارية مع بكين، وذلك بعد زيارة كارني لبكين الأسبوع الماضي.

غير أن كارني قال إن اتفاقه الأخير مع الصين يقتصر فقط على خفض الرسوم على بعض القطاعات التي تضررت مؤخرا من تطبيقها.

ووجه كارني خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس انتقادات بشكل غير مباشر إلى سياسات ترمب، وقال إنها تسببت في "تصدع النظام العالمي".

المصدر: أسوشيتد برس + رويترز

إعلان