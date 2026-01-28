الحكومة المصرية توضح حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق

أوضحت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، حقيقة ما جرى تداوله بشأن ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة كبيرة بدعوى نقص المعروض منها بالأسواق.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان إنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أفادت بتوفر الدواجن بكميات كبيرة في الأسواق، إذ إن كميات "الكتاكيت" المنتجة من الأمهات تفوق مثيلاتها في العام الماضي.

وأكدت الوزارة أن العام الحالي يشهد "توافر كميات كبيرة وكافية من الجدود والأمهات وكتاكيت التسمين وبيض المائدة، إلى جانب توافر مخزون إستراتيجي من الدواجن المجمدة في ثلاجات المجازر، مما يؤدي إلى استقرار أسواق الدواجن".

وأشارت الوزارة إلى أن الزيادة في أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية هي "زيادة مؤقتة، ترجع إلى تعاقب المواسم الاجتماعية والدينية، التي يزداد خلالها الطلب على الدواجن ومنتجاتها، ثم تعود إلى الانخفاض والتراجع".

وأكدت أن أسعار الدواجن في هذه الفترة "أقل بنسبة 20% من الأسعار خلال الفترة نفسها من العام الماضي"، وأن الإنتاج المحلي من الدواجن وبيض المائدة "تزايد بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي".

وأوضحت الوزارة أن أسعار منتجات الدواجن في مصر تخضع لآليات العرض والطلب "نظرا لكونها سلعة حية تباع عند أعمار محددة ولا تقبل التخزين"، مشيرة إلى وجود أكثر من 38 ألف منشأة ومزرعة متخصصة تعمل في مجال الإنتاج الداجني.

ووفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، فقد ارتفع متوسط سعر الفراخ الحية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، إذ سجَّل متوسط سعر كيلو الدواجن في الأسواق نحو 99 جنيها (دولاران تقريبا) بزيادة 1.39 جنيه.