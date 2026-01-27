الرابحون والخاسرون من اتفاق التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي

أبرمت الهند والاتحاد الأوروبي اتفاقا تجاريا من شأنه زيادة شحنات المصدرين الهنود، وإعادة تشكيل المشهد التنافسي للمصنعين المحليين، حسبما ذكرت بلومبيرغ في تقرير اليوم الثلاثاء.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في منشور عبر منصة إكس "تصنع أوروبا والهند اليوم التاريخ"، مضيفة "لقد أبرمنا أهم اتفاقية على الإطلاق. أنشأنا منطقة تجارة حرة تضم ملياري شخص سيستفيد منها الطرفان".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الريال الإيراني يهوي إلى مستوى قياسي أمام الدولار

الريال الإيراني يهوي إلى مستوى قياسي أمام الدولار list 2 of 2 توقعات بارتفاع الذهب إلى 6000 دولار في 2026 end of list

وفي ظل الوضع الجيوسياسي المتقلب، تهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين الجانبين من حماية نفسيهما بشكل أفضل من المنافسة الصينية وتداعيات الحرب التجارية الأمريكية، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

ووفق بروكسل، من شأن خفض الرسوم الجمركية الهندية على الواردات الأوروبية أن يسمح للاتحاد الأوروبي بتوفير ما يصل إلى 4 مليارات يورو (نحو 4.3 مليارات دولارات) سنويا.

رسوم مخفضة

ومن المتوقع أن يستفيد مصنّعو الملابس الهنود والعاملون في قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات من هذه الاتفاقية التجارية التي ستخفض الرسوم الجمركية على هذه المنتجات في الاتحاد الأوروبي إلى صفر، حسب بلومبيرغ.

وستحصل شركات المنتجات الغذائية المحلية على امتيازات في الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، في المقابل، من المرجح أن تتأثر شركات صناعة السيارات والمشروبات الكحولية الهندية سلبا بهذه الاتفاقية نظرا لتخفيضها رسوم الاستيراد للشركات الأوروبية.

وتنص الاتفاقية التجارية – التي أُعلن عنها اليوم بعد ما يقرب من عقدين من المفاوضات- على خفض الرسوم الجمركية على 99.5% من السلع المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي من الهند، بما في ذلك المأكولات البحرية والأحذية.

في الوقت نفسه، خفضت الهند أو ألغت الرسوم الجمركية على 96.6% من السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية على شركات صناعة السيارات الأوروبية.

وحسب بلومبيرغ، ستُحدث اتفاقية التجارة الأكثر طموحا في تاريخ الهند تغييرات جذرية في سلاسل التوريد، وقوة تحديد الأسعار، وآفاق النمو في مختلف القطاعات.

إعلان

ونقلت بلومبيرغ عن الشريك الإداري للاستشارات الضريبية والتنظيمية في شركة "بي دي أو الهند"، منجل المولى قوله إن قطاعات "المنسوجات، والأحجار الكريمة والمجوهرات، والجلود، والأدوية، والهندسة عالية التقنية" ستستفيد من هذه الاتفاقية.

وبينما تنتظر الشركات المزيد من التفاصيل، إليكم الجهات التي يُرجح أن تستفيد وتتضرر من هذه "الاتفاقية الأضخم على الإطلاق":

الرابحون

مصنّعو الملابس

أعلنت الحكومة الهندية في منشور على منصة إكس، أن الهند حصلت على منفذ مباشر إلى سوق المنسوجات الأوروبية بقيمة 263 مليار دولار، مع إعفاء فوري من الرسوم الجمركية على واردات المنسوجات.

وأشارت وكالة "كير إيدج ريتنغز" في تقرير لها إلى أن الاتفاقية "بالغة الأهمية" لتعزيز القدرة التنافسية لصادرات الملابس الجاهزة الهندية إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يُعد أكبر سوق في العالم لهذه المنتجات.

وأفادت التقارير بأن الهند قادرة على زيادة حصتها السوقية تدريجيا لتصل إلى 9% من 5% حاليا، مع فرصة تصدير سنوية إضافية تقارب 4.5 مليار دولار على المدى المتوسط.

وارتفعت أسهم مصدري المنسوجات بصورة ملحوظة اليوم، إذ زادت أسهم شركة "كي بي آر ميل" بنسبة 6%، وشركة "ويلسبان ليفينغ" بنسبة 4.3%، وشركة "كيتيكس غارمينتس" بنسبة 9.1%.

وتم تخفيض الرسوم الجمركية على الجلود والأحذية إلى 0% من 17% سابقا، ما يتيح للهند الوصول إلى السوق الأوروبية التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار.

مصدرو الأحجار الكريمة والمجوهرات

منح الاتحاد الأوروبي إعفاء جمركيا لمصدري الأحجار الكريمة والمجوهرات من الهند، ونقلت بلومبيرغ عن رئيس مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندي، كيريت بهانسالي قوله إن هذا الإجراء سيساهم في مضاعفة حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى 910 مليارات روبيات (نحو 9.9 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة.

مصدرو المنتجات الغذائية

سيحصل مصدرو المأكولات البحرية الهنود على امتيازات في التصدير، بما في ذلك الروبيان والأسماك المجمدة ومنتجات المأكولات البحرية ذات القيمة المضافة، وارتفعت أسهم شركة "أفانتي فيدز" المحدودة، المصدرة للروبيان، بنسبة 2.1%، اليوم الثلاثاء.

وحسب بلومبيرغ، سيحصل المنتجون المحليون للمواد الغذائية، مثل الشاي والقهوة والتوابل والعنب، على امتيازات في الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، مع الإبقاء على الضمانات لحماية المزارعين الهنود في قطاعي الدواجن والألبان.

الخاسرون

المشروبات الكحولية

خفضت الهند الرسوم الجمركية على النبيذ الأوروبي إلى 20%، وعلى المشروبات الكحولية إلى 40% بعد أن كانت تصل إلى 150%، كما خفضت الرسوم على البيرة إلى 50% بعد أن كانت 110%.

وسيؤدي هذا إلى توسيع نطاق وصول مصنعي المشروبات الكحولية الأوروبيين إلى السوق الهندية.

وحسب بلومبيرغ، يُعدّ هذا القرار "سلبي" على مصنعي المشروبات الكحولية الهنود، والمتوقع أن تزداد حدة المنافسة.

صناع السيارات الهنود

تسمح الاتفاقية تدريجيا بدخول ما يصل إلى 250 ألف سيارة أوروبية الصنع إلى الهند برسوم جمركية تفضيلية، وستنخفض الرسوم تدريجيا من 110% إلى 10%.

كما سيتم إلغاء الرسوم على قطع غيار السيارات بعد 5 إلى 10 سنوات، حسب بلومبيرغ.