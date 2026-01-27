الهند والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية تجارة حرة.. ما أهميتها؟

وقعت الهند والاتحاد الأوروبي رسميا – اليوم الثلاثاء – اتفاقية تجارة حرة شاملة تتويجا لعقدين من المفاوضات، مما ينشئ "منطقة تجارة حرة تضم ملياري شخص".

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين – اليوم الثلاثاء- أن الاتحاد الأوروبي والهند أبرما اتفاقا تجاريا.

اتفاق تاريخي

وقالت فون دير لاين في منشور عبر منصة إكس "تصنع أوروبا والهند اليوم التاريخ"، مضيفة "لقد أبرمنا أهم اتفاقية على الإطلاق. أنشأنا منطقة تجارة حرة تضم ملياري شخص سيستفيد منها الطرفان".

ورحبت ألمانيا على لسان وزير ماليتها لارس كيغبايل بالاتفاق، معتبرة في بيان أن "أوروبا والهند تربطهما قوتهما الاقتصادية وقدرتهما على الابتكار ومصالح مشتركة".

وأكد الوزير أن "هذا الاتفاق يوجد فرصا جديدة للنمو واستحداث وظائف نوعية".

وفي ظل الوضع الجيوسياسي المتقلب، تهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين الجانبين من حماية نفسيهما بشكل أفضل من المنافسة الصينية وتداعيات الحرب التجارية الأمريكية، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

الهند تشيد بالاتفاقية

وأشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في خطاب ألقاه في نيودلهي قبل اجتماعه مع رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالاتفاقية قائلا "إنها توصف في العالم بأنها الاتفاقية الأهم".

وأضاف: "ستتيح هذه الاتفاقية فرصا كثيرة لسكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، وللملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أنها "تُغطي ما يقرب من 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وثلث التجارة العالمية".

وأُزيلت آخر العقبات التي كانت تعترض إتمام الاتفاقية خلال المفاوضات النهائية بين المفاوضين، أمس الاثنين.

وتأمل الهند والاتحاد الأوروبي أن تُعزز هذه الاتفاقية حجم تجارتهما من خلال خفض الرسوم الجمركية في العديد من القطاعات.

ووفق بروكسل، من شأن خفض الرسوم الجمركية الهندية على الواردات الأوروبية أن يسمح للاتحاد الأوروبي بتوفير ما يصل إلى 4 مليارات يورو سنويا.

وحسب فايننشال تايمز فإن الاتفاقية من شأنها أن تلغي ما يصل إلى 4 مليارات يورو (4.75 مليارات دولار) من الرسوم الجمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي، وقد تضاعف الشحنات من التكتل إلى الهند.

وتقول الصحيفة إن الاتفاق "سيخفض أو يزيل التعريفات الجمركية على 96.6% من الصادارت الأوروبية للهند"، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض تكلفة السلع الأوروبية، ومنها السيارات والكحوليات والآلات.

سيارات ومأكولات

وتعتزم الهند خفض الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة في أوروبا من 110% إلى 10%، وعلى النبيذ من 150% إلى 20%، وإلغاء الرسوم الجمركية على المعكرونة والشوكولاتة، البالغة حاليا 50%، إلغاء تاما، بحسب الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين لدى وصولها إلى الهند أول أمس الأحد: "يتوقع الاتحاد الأوروبي الاستفادة من أعلى مستوى من الوصول يُمنح على الإطلاق لشريك تجاري في السوق الهندية التي لطالما كانت محمية"، متوقعة مضاعفة الصادرات الأوروبية.

وفي عام 2024، بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 120 مليار يورو (نحو 142 مليار دولار) من السلع، بزيادة تقارب 90% خلال 10 سنوات، و60 مليار يورو (نحو 71 مليار دولار) من الخدمات، وفق الاتحاد الأوروبي.

سوق ضخمة

وتتطلع بروكسل إلى السوق الضخمة التي تمثلها الدولة الأكثر تعدادا بالسكان في العالم، مع نمو قوي جدا بنسبة 8.2% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي.

وحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تتجاوز الهند اليابان هذا العام لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا، وقد تصل إلى المراكز الثلاثة الأولى قبل عام 2030، وفق حكومتها.

من جانبها، ترى نيودلهي في أوروبا مصدرا لا غنى عنه للتقنيات والاستثمارات التي تحتاجها بشدة لتسريع وتيرة تحديثها واستحداث ملايين الوظائف لسكانها.