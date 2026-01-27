ما هي أفضل الاستثمارات للوقاية من فوضى أسواق الذهب؟

دعا خبير اقتصادي المستثمرين والناس بصفة عامة إلى الحذر والحكمة في اتخاذ قرارات الاستثمار في الوقت الراهن. وأشار الخبير الاقتصادي وائل النحاس في مقابلة مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، النحاس إلى أن ارتفاع أسعار الذهب مؤخرا لم يكن وليدا للتوترات الجيوسياسية فحسب، بل نتيجة "فقاعة المديونية العالمية" التي أضرت بقيمة العملات وأثرت على الاقتصاد العالمي.

وقال النحاس إن الذهب أصبح الملاذ المفضل للبنوك المركزية والأفراد على حد سواء، نظرا لندرة المعدن وارتفاع تكلفة استخراجه، إلى جانب زيادة الطلب من صناديق التحوط والصناديق الاستثمارية. وأضاف أن الفوضى السياسية والاقتصادية على مستوى العالم تعزز من مكانة الذهب كأداة للتحوط ضد انخفاض العملات الوطنية وتقلب الأسواق.

ولم يغفل الخبير عن تقديم نصائح عملية للمستثمرين: يجب توزيع الأموال بين الذهب والفضة والأسهم وأوعية الدخل الثابت، مع التركيز على شراء السبائك الذهبية الملموسة، لتجنب المخاطر المرتبطة بالذهب الورقي المتداول في البورصات وصناديق الاستثمار.

كما شدد على متابعة نتائج أعمال شركات الذكاء الاصطناعي، التي قد تحدد حجم الفقاعة وانعكاسات السوق في الأشهر القادمة.

وحول الاستثمار الشخصي، نصح النحاس بعدم وضع كل الأموال في الذهب، بل توزيع الاستثمارات بين الذهب والفضة والأسهم وأوعية الدخل الثابت، مشيرا إلى أن الذهب يعمل كأداة تحوط في أوقات الأزمات، لكنه معرض للتصحيح عند استقرار الأسواق، كما حدث في أزمات 1980 و2000 و2008.

وبالنسبة للمستثمر الفردي، قدم النحاس مثالا عمليا لتقسيم مبلغ 100 ألف دولار:

15 % ذهب تدريجيا عند الانخفاضات

5 % فضة

15 % أوعية ادخارية

20 % أسهم

الباقي في شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

وأضاف أن الذهب سيظل ملاذا آمنا خلال العامين القادمين، لكنه معرض للتصحيح بمجرد استقرار الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن التاريخ الاقتصادي يظهر أن الذهب يتحرك كأداة للتحوط، لكنه ليس أداة لتحقيق الأرباح القصوى في جميع الأوقات.

في ختام حديثه، دعا وائل النحاس المستثمرين إلى الصبر والحذر، والمتابعة الدقيقة للأسواق العالمية، والاستفادة من الذهب كحماية للثروة وليس مجرد استثمار مضاربي، مؤكدا أن هذه الإستراتيجية هي الطريق الأمثل للتعامل مع فوضى الأسواق وتحولات الاقتصاد العالمي.