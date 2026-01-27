في صفقة غير مسبوقة وقع خابي لام، أشهر نجوم موقع تيك توك، اتفاقا لبيع جزئي لشركته "ستيب ديسنكيتيف ليميتد"، التي تدير علامته وأنشطته التجارية، إلى شركة "ريتش سباركل" الأمريكية المسجلة في هونغ كونغ بقيمة 975 مليون دولار.

وأفاد موقع بلومبرغ (Bloomberg) أن الشراكة مع "ريتش سباركل" سوف تمكن لام، وهو إيطالي من أصل سنغالي، من تحويل قاعدة متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ما تصفه "بمشروع تجاري".

ويعطي الاتفاق شركة "ريتش سباركل"، المدرجة في بورصة ناسداك لشركات التكنولوجيا، حقوقا حصرية لعلامة لام التجارية لمدة 36 شهراً، الأمر الذي يحوله من أحد المؤثرين من بين صناع المحتوى الرقمي إلى "مبدع مدعوم بالأسهم" وفق بيان الشركة الذي أورده موقع بلومبرغ.

وتعد الصفقة التي وقعها خابي لام، الذي يبلغ من العمر 25 عاماً، هي أكبر صفقة لصناع المحتوى الرقمي حتى الآن، وفقا لموقع "تكنولوجي" (Technology).

وتتوقع شركة "ريتش سباركل" في بيانها أن الاستفادة من قاعدة المتابعين لخابي لام، والتي تضم 360 مليون فرد على منصتي تيك توك وإنستغرام، سوف تحقق أكثر من 4 مليارات دولارات من المبيعات سنويا في مشروعات مختلفة بعد أن يكتمل تسويقها.

نسخة من لام بالذكاء الاصطناعي

إلى جانب المشاريع التجارية التقليدية، تتيح هذه الصفقة أيضا تطوير نسخة رقمية مدعمة بالذكاء الاصطناعي لشخصية خابي لام، مما يسمح باستخدام ملامح وجهه وصوته وحركاته.

ويمكن لهذه النسخة الرقمية، وفق موقع تكنولوجي، دعم المحتوى متعدد اللغات، والتفاعل مع الجمهور.

واشتهر لام بمقاطع فيديو صامتة تجاوزت حاجز اللغة وجذبت ملايين المتابعين من مختلف الدول حول العالم، حيث عبر من خلالها ببساطة وبشكل كوميدي عن مشاكل الحياة اليومية.

وأشار موقع "إكستشانج فور ميديا" (Exchange4media) إلى أن لام بدأ في بث مقاطعه على منصة تيك توك، خلال جائحة كوفيد، بعد أن خسر وظيفته في أحد المصانع في إيطاليا التي انتقل إليها طفلا مع أسرته من السنغال.

وسرعان ما حقق لام نجاحا واسعا، إذ ذكر موقع "إكستشانج فور ميديا" أنه جمع ثروة تقدر بنحو 80 مليون دولار من مشاريع وشراكات تجارية.

وتخطط شركة "ريتش سباركل"، وفق بلومبرغ، للاستفادة من شهرة لام في تسويق علامات تجارية في صناعة التجميل علاوة على العطور والملابس.