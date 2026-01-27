ترمب: سنرفع الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية.. وسول تعلق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيزيد الرسوم الجمركية على الواردات من كوريا الجنوبية المرتبطة بالسيارات والأخشاب والأدوية إلى 25%، منتقدا الهيئة التشريعية في سول لعدم تفعيل اتفاق تجارة تم التوصل إليه مع واشنطن.

وكتب ترمب على وسائل ⁠التواصل الاجتماعي – أمس الاثنين – "الهيئة التشريعية في كوريا الجنوبية لا ​تلتزم بالاتفاق مع الولايات المتحدة".

وأضاف "لأن الهيئة التشريعية الكورية لم تقر اتفاقنا التجاري التاريخي… فإنني سأرفع الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية على السيارات والخشب والأدوية وجميع الرسوم المضادة الأخرى من 15% إلى 25%".

ولم يتضح بعد ‍متى ستدخل زيادة ⁠الرسوم الجمركية حيز التنفيذ أو ما الذي دفع ترمب لاتخاذ هذا القرار الآن.

رد كوريا الجنوبية

وأعلنت كوريا الجنوبية أنها لم تتبلغ مسبقا بقرار الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها تريد إجراء محادثات عاجلة مع واشنطن بشأن هذه المسألة.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الرئاسة في سول – اليوم الثلاثاء – بأنه "لم يصدر أي إشعار رسمي من الحكومة الأميركية ولا أي توضيح للتفاصيل حتى هذه المرحلة".

وقالت الرئاسة الكورية الجنوبية (البيت الأزرق) إن وزير الصناعة كيم جونغ كوان – الموجود حاليا في كندا – سيزور الولايات المتحدة قريبا ويلتقي بوزير التجارة هوارد لوتنيك.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن الزيارة ستكون في الفترة ​من 28 إلى 31 يناير/كانون الثاني الحالي.

وعادة ما توافق الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية على مشاريع القوانين فقط عندما يكون من المقرر عقد جلسات عادية ‌أو استثنائية.

وتبدأ جلسات نظر مشاريع القوانين التالية في الثالث من فبراير/شباط المقبل.

اتفاق إطاري

وتوصلت واشنطن وسول إلى ‌اتفاق إطاري العام الماضي يحدد الرسوم الجمركية على ⁠واردات الولايات المتحدة من السيارات وقطع غيار السيارات الكورية عند 15%، انخفاضا من 25%، مما يجعلها على قدم المساواة مع المنافسين اليابانيين.

ودخلت الرسوم البالغة 15% حيز التنفيذ في بداية نوفمبر/تشرين الثاني.

وسيؤثر رفع الرسوم الجمركية بوجه خاص على شركة "هيونداي موتور" الكورية الجنوبية للسيارات وشركة "كيا" التابعة ‍لها، نظرا لصادراتهما الكبيرة إلى الولايات المتحدة.

وانخفض سهما هيونداي وكيا 3.5 % و4.8% على الترتيب في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء.