الذهب والفضة بالقرب من مستويات مرتفعة قياسية

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن تجاوز مستوى 5100 دولار للمرة الأولى في الجلسة السابقة، ‍مع استمرار الطلب على الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي، بينما حومت الفضة أيضا قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 5065 دولارا للأوقية (الأونصة) في التعاملات المبكرة، بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 5110.50 دولارات أمس.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة ​للذهب تسليم فبراير/شباط 0.4% إلى 5059.90 دولارا ‍للأوقية.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في "كيه.سي.إم تريد": "نهج سياسات ترمب المثير للاضطرابات هذا العام يصب في مصلحة المعادن النفيسة بوصفها استثمارا دفاعيا. وتهديداته بفرض رسوم جمركية أعلى على كندا وكوريا ⁠الجنوبية كافية ليظل الذهب خيار ملاذ آمن".

ومما يزيد الأمور غموضا من الناحية الجيوسياسية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب – أمس الاثنين – إنه سيرفع الرسوم الجمركية على واردات كوريا الجنوبية من السيارات والأخشاب والأدوية إلى 25%، منتقدا سول لعدم إقرار اتفاق تجاري تم التوصل إليه مع واشنطن.

وجاء ذلك بعد أن هدد ترمب بفرض رسوم جمركية على أوتاوا في أعقاب زيارة ​رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى الصين في ‌وقت سابق من هذا الشهر.

رسوم ترمب تدعم الذهب

وقال المحلل ووترر "أدى تدخل المسؤولين الأمريكيين واليابانيين لتثبيت سعر الين إلى تراجع الدولار وهو ما كان بمثابة هدية لسعر الذهب"، في حين تعرض الدولار لمزيد من الضغوط بسبب الإغلاق ‌الحكومي الأمريكي المحتمل وسياسات ترمب المتقلبة، مما أدى إلى انخفاض سعر الذهب المقوم بالدولار للمستهلكين من حائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع ‌أن يثبت مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار ⁠الفائدة في اجتماعه الذي سيبدأ في وقت لاحق اليوم، وسط تحقيق جنائي تجريه إدارة ترمب مع رئيسه جيروم باول.

المعادن الأخرى

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 5.2% إلى 109.22 دولارات للأوقية، ‌بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 117.69 دولارا

أمس الاثنين. وارتفعت الفضة بالفعل 53% منذ بداية العام.

أمس الاثنين. وارتفعت الفضة بالفعل 53% منذ بداية العام. تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 2.‍5% إلى 2658.19 دولارا للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 2918.80 دولار في الجلسة السابقة.

انخفض البلاديوم 1.3% إلى 1956.31 دولارا.